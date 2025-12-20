Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"
Ivan Leko is niet langer trainer van KAA Gent. Na het ontslag van Nicky Hayen werd hij door Club Brugge weggeplukt. En zo bleven de Buffalo's wezenloos achter. Michel Louwagie heeft zich zeer scherp uitgelaten over de zaak.

"Leko heeft me dinsdag gebeld. Ik heb hem gezegd dat ik niet goed begreep dat hij zomaar kon vertrekken. Hij zei me dat hij heeft geprobeerd Club Brugge te overtuigen de overstap pas in de winterstop te maken", aldus Louwagie onder meer al.

Michel Louwagie bijt van zich af

In Het Nieuwsblad is de adviseur van KAA Gent dieper ingegaan op het vertrek van Leko bij de Buffalo's. Hij ziet er dat een aantal elementen zijn die het begrijpbaar maken: Club Brugge is rijker en speelt in de Champions League.

"Die elementen mogen wat mij betreft 25 procent van de beslissing zijn. Maar wat met die overige 75 procent? De menselijke kant? De professionele relatie die je hebt opgebouwd met de voorzitter, met ons, met de spelers?"

Ivan Leko en het driejarenproject

"Ivan Leko begon aan een project van drie jaar. Hij is in China geweest, in Al Ain, kampioen geworden met Club, de beker met Antwerp… Eens iets opbouwen, dat is ook mooi. Dat je dat allemaal kunt laten vallen omdat die trein passeert."

Lees ook... "Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"
"Ik vind dat dit niet kan", aldus Louwagie in Het Nieuwsblad. “De nieuwe spelers die zijn gekomen, zijn elke keer goedgekeurd door de trainer. Zonder zijn goedkeuring waren die niet gekomen. We hadden hem min of meer de sleutels gegeven. We hebben niet eens de kans gekregen, dat kan ik niet plaatsen."

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

