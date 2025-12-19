KV Mechelen zwaar in de miserie: krijgt Vanderbiest een deftig elftal op de been?

KV Mechelen trekt naar STVV mogelijk zonder 10 spelers. De vaste kern moet het stellen zonder De Wolf, Marsa, Halhal, Raman en Ouahabi. Bill Antonio is opgeroepen voor de Afrika Cup met Zimbabwe. Vier spelers blijven onzeker: Konaté (knie), Lauberbach (adductoren), Struyf (kuit) en Mrabti (ziek).

Vanderbiest blijft positief ondanks blessuregolf

Trainer Fred Vanderbiest blijft nuchter over de situatie. “We merken nu dat we drie wedstrijden gespeeld hebben in ruim een week tijd. Alle ploegen krijgen hiermee te maken. We zullen zien wie van die vier spelers we kunnen meenemen. Voor alles is er een oplossing, met of zonder die vier spelers. We hebben een kern van 26 veldspelers en 4 keepers om zoiets op te vangen.”

Het verschil met de nummer 7 in de stand bedraagt momenteel zes punten, iets waar KV Mechelen de voorbije weken hard voor werkte. De ploeg lijkt in een comfortabele positie te staan in de top van het klassement.

Vanderbiest waakt echter voor teveel zelfgenoegzaamheid. “Of we meer bevrijd gaan spelen? Dat zou kunnen, maar het kan ook het tegenovergestelde zijn. We hebben een heel jonge kern. We hebben niet zo veel ervaring om met zulke situaties om te gaan. Het geeft een ander soort stress. Normaal zijn we altijd in de achtervolging, nu hebben we een voorsprong.”

Hij ziet wel dat de spelers hongerig blijven. “Ik merk toch aan de spelers dat ze heel gretig zijn en ze hun plaats in de rangschikking willen behouden. Ze zijn niet echt bezig met die kloof van zes punten, wel met het behouden van de positie in de top zes.”

Makkelijker op verplaatsing

Op verplaatsing doet KV Mechelen het bijzonder goed. Met 17 punten uit uitwedstrijden is het de beste uitploeg van het land. Vanderbiest geeft tekst en uitleg. “We zijn goed in de organisatie en je speelt zo iets makkelijker op verplaatsing. We kunnen moeilijker het spel maken. We proberen daar stapsgewijs in te groeien, dat hebben we in de eerste helft tegen Charleroi laten zien.”





Ook tegen sterke tegenstanders liet de ploeg zich zien. “Tegen Genk en tegen Cercle hebben we bij momenten ook iets hoger druk kunnen zetten en geprobeerd om meer balbezit te claimen. Met onze manier van spelen hebben we toch 17 op 27 kunnen behalen buitenshuis. Zo hebben we toch al iets getoond, ook door in elke uitwedstrijd te kunnen scoren.”

Vanderbiest kijkt vooruit naar de komende weken: “We hopen dat ook thuis te doen en meer stabiel te worden. Dan kunnen we met onze ploeg stappen zetten. Veel ploegen spelen aanvallender dan wij, maar we staan wel nog altijd vijfde en pakten in recente wedstrijden 9 op 12. Dat is niet verkeerd.”