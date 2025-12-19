Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

De trainerszoektocht van KRC Genk krijgt stilaan vorm. Terwijl Nicky Hayen steeds nadrukkelijker genoemd wordt als opvolger van Thorsten Fink, is één andere piste definitief afgesloten.

KRC Genk is op zoek naar een nieuwe hoofdcoach sinds het ontslag van Thorsten Fink. De Duitser zag het zelf nog goed komen, maar het bestuur niet meer.

Ondertussen klinkt de naam van Nicky Hayen steeds luider. Hij lijkt topfavoriet te zijn om Fink op te volgen in de Cegeka Arena. Maar er zijn en waren nog andere opties.

Waren, omdat één trainer met zekerheid is afgevallen. Dan gaat het om Carl Hoefkens, de Belgische coach stond op de shortlist van Genk. Donderdagavond meldde de Nederlandse media al dat NAC hem niet wil laten gaan.

Carl Hoefkens haakt definitief af voor Genk

HLN schrijft op zijn beurt dat hij graag bij NAC wil blijven. De puzzel is snel gemaakt: Hoefkens wordt niet de volgende trainer van Racing Genk.

Carl Hoefkens blijft bij NAC, vertelt hij zojuist. Het is niet de eerste keer dat er iets voorbij komt voor de Belgische trainer, maar hij wil verder met zijn Bredase project. #NACpraat



— Jurre van Wanrooij (@WanrooijJurre) December 19, 2025

Als er nog enige twijfel over was zal die nu ook verdwijnen. In gesprek met BN DeStem heeft Hoefkens namelijk duidelijk gezegd dat hij bij NAC blijft.