Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

Union SG heeft woensdagavond met 2-1 gewonnen van Zulte Waregem. Essevee stond 74 minuten lang op voorsprong, maar de Brusselaars gingen er in het laatste kwartier van de wedstrijd op en over.

Union nam het woensdagavond in de Beker op tegen Zulte Waregem. De Brusselaars voerden zes wissels door: Chambaere, Patris, Rasmussen, Schoofs, Leysen en Rodriguez kwamen in de basis. Vandenbroeck koos voor maar liefst zeven nieuwe namen, Jelle Vossen mocht ook starten.

De wedstrijd begon best rustig. Beide ploegen kwamen elkaars strafschopgebied verkennen, zonder voor gevaar te zorgen. Kort voor het kwartier was het een eerste keer raak. Zulte Waregem kwam op voorsprong na een doelpunt van Ujka.

Union al snel op achtervolgen aangewezen

Tanghe verlengde een corner en een goed oplettende Ujka kon het leer prima voorbij Chambaere tikken. Union was van slag en kon er niet meteen iets tegenover zetten. Aan de bal was het veel te weinig bij de Brusselaars, net als tegen Anderlecht.

Er werden veel duels uitgevochten, zonder dat er spektakel aan te pas kwam. Union oogde inspiratieloos en kreeg weinig tot niets klaargespeeld in de tweede helft. Kort na de pauze kreeg Jelle Vossen een uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen, maar hij knalde op doelman Chambaere.

Het spelbeeld bleef hetzelfde na de rust, al speelde Union wel iets vinniger. De troepen van Hubert kwamen met meer goesting uit de kleedkamer. Lang leverde dit niets op, tot Rodriguez in minuut 74 de gelijkmaker kon binnenwerken.

Erop en erover, dankzij de klasse van Promise David

Een kleine tien minuten voor het einde kon invaller Promise David alsnog het verschil maken. Met een verschroeiende knal in de verste hoek kon hij doelman Gavriel verschalken. Een klassedoelpunt, en eigenlijk ook wel verdiend.

Zulte Waregem hield het lang vol tegen de landskampioen, die op zijn beurt heel zwak aan de wedstrijd startte, maar gaat er toch uit in de achtste finales. Na de 2-1 zege stoot Union door.