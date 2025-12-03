Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Joseph Marien stadion
Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd
Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd
Foto: © photonews

Union SG heeft woensdagavond met 2-1 gewonnen van Zulte Waregem. Essevee stond 74 minuten lang op voorsprong, maar de Brusselaars gingen er in het laatste kwartier van de wedstrijd op en over.

Union nam het woensdagavond in de Beker op tegen Zulte Waregem. De Brusselaars voerden zes wissels door: Chambaere, Patris, Rasmussen, Schoofs, Leysen en Rodriguez kwamen in de basis. Vandenbroeck koos voor maar liefst zeven nieuwe namen, Jelle Vossen mocht ook starten.

De wedstrijd begon best rustig. Beide ploegen kwamen elkaars strafschopgebied verkennen, zonder voor gevaar te zorgen. Kort voor het kwartier was het een eerste keer raak. Zulte Waregem kwam op voorsprong na een doelpunt van Ujka.

Union al snel op achtervolgen aangewezen

Tanghe verlengde een corner en een goed oplettende Ujka kon het leer prima voorbij Chambaere tikken. Union was van slag en kon er niet meteen iets tegenover zetten. Aan de bal was het veel te weinig bij de Brusselaars, net als tegen Anderlecht.

Er werden veel duels uitgevochten, zonder dat er spektakel aan te pas kwam. Union oogde inspiratieloos en kreeg weinig tot niets klaargespeeld in de tweede helft. Kort na de pauze kreeg Jelle Vossen een uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen, maar hij knalde op doelman Chambaere.

Het spelbeeld bleef hetzelfde na de rust, al speelde Union wel iets vinniger. De troepen van Hubert kwamen met meer goesting uit de kleedkamer. Lang leverde dit niets op, tot  Rodriguez in minuut 74 de gelijkmaker kon binnenwerken.

Erop en erover, dankzij de klasse van Promise David

Een kleine tien minuten voor het einde kon invaller Promise David alsnog het verschil maken. Met een verschroeiende knal in de verste hoek kon hij doelman Gavriel verschalken. Een klassedoelpunt, en eigenlijk ook wel verdiend.

Zulte Waregem hield het lang vol tegen de landskampioen, die op zijn beurt heel zwak aan de wedstrijd startte, maar gaat er toch uit in de achtste finales. Na de 2-1 zege stoot Union door.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' -
Mac Allister Kevin 90' -
Burgess Christian 90' -
Leysen Fedde 90' -
Patris Louis 66' -
Rasmussen Mathias 90' -
Zorgane Adem A 85' -
  • Assists: 1
Khalaili Anan 90' -
Schoofs Rob A 85' -
  • Assists: 1
Florucz Raul 66' -
Rodriguez Kevin 90' -
  • Goals: 1
Bank
Barry Mamadou Thierno 0'  
Van de Perre Kamiel 5'  
Ait El Hadj Anouar 5'  
David Promise 24' -
  • Goals: 1
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 24' -
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross 0'  
Scherpen Kjell 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Claes Thomas 90' -
Gabriel Brent 90' -
Gavriel Stavros 63' -
Kiilerich Jakob 90' -
Lemoine Laurent 90' -
Nnadi Tochukvu 90' -
Vossen Jelle 90' -
Ujka Serxho 74' -
  • Goals: 1
Tanghe Anton A 85' -
  • Assists: 1
Soglo Emran 90' -
Paugain Wilguens 63' -
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Ementa Anosike 5'  
Nyssen Benoit 27' -
Hedl Tobias 0'  
Opoku Joseph 27' -
Erenbjerg Jeppe 0'  
Ake Marley 0'  
Cappelle Yannick 16' -
Herbeleef Union SG - Zulte Waregem

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved