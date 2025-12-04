Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama

Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG moest het nodige geduld aan de dag leggen om de bovenhand te krijgen tegen Zulte Waregem. Mathias Rasmussen en Rob Schoofs leken dan ook bijzonder opgelucht bij hun interview na de wedstrijd.

Naast Adem Zorgane bleven Mathias Rasmussen en Rob Schoofs op het middenveld acteren in een poging om een opening te vinden in de organisatie van Zulte Waregem, dat na een kwartier de score had geopend. Union dreef uiteindelijk de tegenstander in het nauw en won dankzij twee doelpunten in het laatste kwartier.

Late revival voor Union SG tegen Zulte Waregem

Eerst was het Kevin Rodriguez die de gelijkmaker binnen schoot: "We weten dat we altijd gevaarlijk kunnen zijn bij stilstaande fases, we hadden er veel in de tweede helft en daaruit scoorden we, maar we incasseerden ook uit een corner", merkte Mathias Rasmussen op aan onze microfoon. Promise David zorgde vervolgens voor een vreugde-uitbarsting in het Dudenpark met een dodelijke tegenaanval: "Zijn doelpunt is prachtig. Dat is zijn kracht: wanneer hij in zo'n actie wordt gelanceerd, is hij een speler van hoge klasse."

Dit alles deed de redelijk moeizame eerste 45 minuten vergeten: "De eerste helft was erg gemiddeld, met weinig uitgespeelde kansen. De tweede helft was beter, we duwden ze achteruit en je voelde dat het doelpunt zou vallen. Het is nooit goed om achter te staan, maar aan het begin van de tweede helft zag je dat de spelers nog steeds vertrouwen hadden", vervolgde Rasmussen.

Union moest het tempo verhogen

Rob Schoofs verwoordde het op dezelfde manier: "We moesten rustig blijven, want we speelden ook tegen de klok. We scoorden op het juiste moment. In de Beker van België kan alles gebeuren. Vandaag moesten we gewoon winnen en ons kwalificeren. We wisten dat als we thuis door Zulte Waregem zouden worden uitgeschakeld na de nederlaag tegen Anderlecht in de derby, het een moeilijk moment voor ons zou zijn. We hebben het werk in de tweede helft gedaan. We moeten ons nog verbeteren, maar de kwalificatie is het belangrijkste."

Lees ook... Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijdMathias Rasmussen is zich ook bewust van de ruimte voor verbetering, zowel collectief als individueel: "Ik miste een paar passes, maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn wedstrijd. Na enkele wedstrijden op de bank moest ik er weer in komen, maar ik moet klaar zijn wanneer de coach me laat starten. En het is mijn derde jaar bij Union, ik speelde ook niet alle wedstrijden in mijn eerste twee seizoenen. Natuurlijk willen we allemaal spelen, maar we zijn een erg goed team, we staan bovenaan in de competitie, er is geen reden om te panikeren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG
Rob Schoofs

Meer nieuws

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

22:23
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20
Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

09:00
1
Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

08:40
1
Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

21:20
Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?" Reactie

Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"

07:40
Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker Reactie

Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker

07:10
Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

08:20
Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

08:00
Mechele in tegenstelling tot Hayen scherp voor de media en de kritiek: "Jullie schrijven dat het crisis is" Reactie

Mechele in tegenstelling tot Hayen scherp voor de media en de kritiek: "Jullie schrijven dat het crisis is"

06:40
"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV Reactie

"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV

06:00
Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

06:20
1
Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

07:00
KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf Reactie

KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf

23:35
3
Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

22:00
1
Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

23:25
Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

23:18
2
Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

23:00
1
KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

22:32
Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

22:31
🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

22:45
4
Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

22:30
2
Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

21:00
2
Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

21:40
Antwerp-trainer Oosting debuteert meteen met felbevochten zege maar blijft kritisch: "Ben een perfectionist" Reactie

Antwerp-trainer Oosting debuteert meteen met felbevochten zege maar blijft kritisch: "Ben een perfectionist"

00:16
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

20:20
"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

20:00
🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

19:40
Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

18:40
2
"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

19:20
Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

18:20
DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

19:00
1
Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

17:40
1
Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

18:25
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over OH Leuven - Club Brugge: 1-2 Dirk1897 Dirk1897 over David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Jasperd Jasperd over Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast Artevelde Artevelde over KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf FCBalto FCBalto over Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht Artevelde Artevelde over Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk Teswadates Teswadates over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand André Coenen André Coenen over Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved