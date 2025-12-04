Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama

Union SG moest het nodige geduld aan de dag leggen om de bovenhand te krijgen tegen Zulte Waregem. Mathias Rasmussen en Rob Schoofs leken dan ook bijzonder opgelucht bij hun interview na de wedstrijd.

Naast Adem Zorgane bleven Mathias Rasmussen en Rob Schoofs op het middenveld acteren in een poging om een opening te vinden in de organisatie van Zulte Waregem, dat na een kwartier de score had geopend. Union dreef uiteindelijk de tegenstander in het nauw en won dankzij twee doelpunten in het laatste kwartier.

Late revival voor Union SG tegen Zulte Waregem

Eerst was het Kevin Rodriguez die de gelijkmaker binnen schoot: "We weten dat we altijd gevaarlijk kunnen zijn bij stilstaande fases, we hadden er veel in de tweede helft en daaruit scoorden we, maar we incasseerden ook uit een corner", merkte Mathias Rasmussen op aan onze microfoon. Promise David zorgde vervolgens voor een vreugde-uitbarsting in het Dudenpark met een dodelijke tegenaanval: "Zijn doelpunt is prachtig. Dat is zijn kracht: wanneer hij in zo'n actie wordt gelanceerd, is hij een speler van hoge klasse."

Dit alles deed de redelijk moeizame eerste 45 minuten vergeten: "De eerste helft was erg gemiddeld, met weinig uitgespeelde kansen. De tweede helft was beter, we duwden ze achteruit en je voelde dat het doelpunt zou vallen. Het is nooit goed om achter te staan, maar aan het begin van de tweede helft zag je dat de spelers nog steeds vertrouwen hadden", vervolgde Rasmussen.

Union moest het tempo verhogen

Rob Schoofs verwoordde het op dezelfde manier: "We moesten rustig blijven, want we speelden ook tegen de klok. We scoorden op het juiste moment. In de Beker van België kan alles gebeuren. Vandaag moesten we gewoon winnen en ons kwalificeren. We wisten dat als we thuis door Zulte Waregem zouden worden uitgeschakeld na de nederlaag tegen Anderlecht in de derby, het een moeilijk moment voor ons zou zijn. We hebben het werk in de tweede helft gedaan. We moeten ons nog verbeteren, maar de kwalificatie is het belangrijkste."

Mathias Rasmussen is zich ook bewust van de ruimte voor verbetering, zowel collectief als individueel: "Ik miste een paar passes, maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn wedstrijd. Na enkele wedstrijden op de bank moest ik er weer in komen, maar ik moet klaar zijn wanneer de coach me laat starten. En het is mijn derde jaar bij Union, ik speelde ook niet alle wedstrijden in mijn eerste twee seizoenen. Natuurlijk willen we allemaal spelen, maar we zijn een erg goed team, we staan bovenaan in de competitie, er is geen reden om te panikeren."