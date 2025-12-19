Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt

Ruben Van Gucht kijkt mogelijk aan tegen een rijverbod van in totaal een jaar. De verschillende straffen die hij de voorbije weken opliep, moeten wettelijk bij elkaar worden opgeteld en overstijgen ondertussen de kaap van twaalf maanden.

Alle feiten gaan terug op de nacht van 13 op 14 december 2024. Van Gucht werd toen op de E17 ter hoogte van Nazareth onderschept tijdens een grootschalige verkeersactie. Hij legde een positieve ademtest af met 1,15 promille alcohol in het bloed, goed voor 21 dagen rijverbod en een boete van 1.600 euro.

Diezelfde nacht werd zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken. Toch kroop Van Gucht nadien nog vijf keer achter het stuur zonder rijbewijs. Al op 14 december werd zijn wagen gefilmd door een ANPR-camera in Temse, een dag later opnieuw in Zaventem, waar ook bleek dat het keuringsbewijs van zijn wagen vervallen was.

Voor die feiten kreeg hij in Vilvoorde drie maanden rijverbod en opnieuw een boete van 1.600 euro. Daar bleef het niet bij: ook op 4, 12 en 17 januari 2025 werd hij nog betrapt, zelfs toen hij zich met de wagen aanbood bij de verkeerspolitie in Wetteren.

Samengeteld zit Ruben Van Gucht al aan meer dan een jaar rijverbod

Voor die laatste reeks overtredingen veroordeelde de politierechter in Dendermonde hem tot negen maanden rijverbod en een boete van 4.800 euro. Volgens de regels moeten al die rijverboden na elkaar worden uitgezeten, wat het totaal op minstens twaalf maanden brengt.



Hoewel Van Gucht recent nog met de wagen aan de rechtbank verscheen, is zijn rijverbod formeel nog niet ingegaan. Dat gebeurt pas nadat de politie hem officieel verzoekt zijn rijbewijs in te leveren. Volgens zijn advocaat zal Van Gucht zich schikken naar het verbod en zijn er geen andere rechtszaken meer hangende.