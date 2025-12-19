Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

Sinds het begin van het seizoen stond hij nog geen enkele keer in de basis, en in 2025 zal Sofiane Boufal ook niet meer in actie komen voor Union. Terwijl hij nu afwezig is om "privéredenen" zou de Marokkaan zijn laatste hoofdstuk in het Dudenpark al geschreven kunnen hebben.

Sofiane Boufal viel in voor het laatste halfuur van de Champions League-wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Olympique Marseille, maar hij startte dit seizoen nog geen enkele officiële match. Aan het begin van het seizoen werd de Marokkaanse international (46 caps, 8 goals) door Sébastien Pocognoli naar de bank verwezen. Ook na de komst van David Hubert midden oktober nam zijn speeltijd niet toe.

Op zijn 32ste kwam de ex-speler van onder meer Lille en Southampton dit seizoen wel in 15 officiële wedstrijden in actie, maar dat leverde in totaal amper 301 speelminuten op, gemiddeld zo’n twintig minuten per match.

Sofiane Boufal lijkt meer dan ooit op weg naar een vertrek bij Union

Die nieuwe rol heeft zijn kansen op deelname aan de Afrika Cup met Marokko volledig de kop ingedrukt. En met een aflopend contract aan het einde van het seizoen lijkt zijn verhaal bij Union stilaan geschreven.

Boufal ontbrak vorige week al in de selectie tegen Charleroi en zal ook de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar, tegen Zulte Waregem en Cercle Brugge, aan zich voorbij laten gaan. De Marokkaan is niet geblesseerd en lijkt simpelweg buiten de plannen van David Hubert te vallen, die daar op zijn persconferentie niet diep op wilde ingaan.

"Hij zal niet beschikbaar zijn voor de laatste twee wedstrijden om persoonlijke redenen", verklaarde de Union-coach, geciteerd door La Dernière Heure. "En richting 2026? Daar is niets zeker over. Ik kan alleen zeggen dat hij onbeschikbaar is om privéredenen. Ik heb al veel met hem gesproken. Hij had wat kleine blessures en ook momenten waarop hij toonde wat hij kan bijbrengen. Maar ik wil niet te veel focussen op één individu", besloot Hubert.