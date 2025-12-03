OH Leuven OH Leuven
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit King Power At Den Dreef Stadion
Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales
Foto: © photonews

Na de uitschuiver in de competitie tegen Antwerp kon Club Brugge zich geen bekeruitschakeling permitteren. Het bleek in Leuven echter toch geen sinecure om zich van een ticket voor de kwartfinales van de Beker van België te verzekeren.

Het was reeds bekend dat Van den Heuvel door de blessures bij Jackers en Mignolet onder de lat zou plaatsnemen bij Club Brugge. Siquet, Stankovic en Vetlesen waren drie andere namen die Nicky Hayen in de ploeg dropte. Voorts waren het wel de gevestige namen die een crisissfeertje moesten bezweren. Bij OHL gebruikte Felice Mazzu zijn kern optimaal: hij wijzigde zijn basiselftal op maar liefst zeven plaatsen.

Na een enthousiaste anderhalve minuut van OHL kregen we het verwachte spelbeeld: Club dat de controle had en het overwicht opeiste. Dat deed het echter afgelopen weekend ook tegen Antwerp, zonder heel veel te creëren. Het was dus uitkijken of Club daar nu wel veel concreet doelgevaar aan zou koppelen. Tzolis deed dit alvast wel.

VAR keurt doelpunt af voor buitenspel Siquet

Nadat Siquet een aanval voorbereidde, vond Tzolis het gaatje en zag hij zijn plaatsbal mooi in de linkerhoek binnengaan. Dit had een vroege bevrijding voor Club kunnen betekenen, ware het niet dat de VAR buitenspel van Siquet had gezien. Daarna dreigde ook OHL een keertje. Van den Heuvel moest ingrijpen op een voorzet en het licht afgeweken schot van Mijatovic ging nipt naast. 

De thuisploeg kon zich echter niet veroorloven om Club ook maar een klein beetje ruimte te geven. Toen dat even voorbij het halfuur wel gebeurde, haalde Vetlesen de trekker over. De Noor vond net als Tzolis de linkerhoek en deze keer telde het doelpunt wél (0-1). Een moedig Leuven gaf echter niet op, waardoor de overige statistieken na 45 minuten min of meer in evenwicht waren.

Het mocht nog wel meer zijn van Brugse kant en die boodschap leek Hayen zijn spelers ook mee te geven. Club drukte OHL na rust meteen achteruit. Een kopbal van Tresoldi was goed qua richting maar miste kracht. Leuven kon dus nog tijdig keren en had zelf een kansje via Dussenne op stilstaande fase. Van den Heuvel kon voldoende doen om redding te brengen.

Zijn collega aan de overzijde pareerde een knal van Tzolis, waarna Tresoldi de herneming verprutste. Het niet maken van de 0-2 leek Club nog zuur op te breken. Mechele en Onyedika zagen er niet goed uit, Kaba knalde heerlijk in de linkerbovenhoek (1-1). Aanvankelijk werd de gelijkmaker afgekeurd, maar de VAR riep ref Vergoote naar het scherm. Na lang kijken besloot die dat het toch een geldig doelpunt was.

Strafschop van Tzolis beslist het

Club wilde verlengingen vermijden en trok na de 1-1 weer ten aanval. Een scherpe aanval werd gestuit door handspel van Dussenne. Vergoote floot strafschop en dat was een klus voor Tzolis. De Griek faalde niet van op de stip: 1-2. Daarna liet hij na om Prévot nog een keer te verschalken. Wat Club het meest zal verontrusten aan deze fase is de botsing waar Vermant bij betrokken was, maar de kwalificatie is binnen.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' -
Gil Regaño Óscar 60' -
Pletinckx Ewoud 90' -
Dussenne Noë 90' -
Ominami Takuma 86' -
Verlinden Thibaud 80' -
Maziz Youssef 90' -
Lakomy Lukasz 90' -
George Wouter 60' -
Mijatovic Jovan 60' -
Kaba Sory 90' -
  • Goals: 1
Bank
Radelet Theo 0'  
Leysen Tobe 0'  
Verstraete Birger 0'  
Karim Traoré Abdoul 30' -
Terho Casper 10' -
Teklab Henok 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 4'  
Maertens Mathieu 30' -
Nyakossi Roggerio 0'  
Opoku Davis 30' -
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' -
Siquet Hugo 90' -
Ordonez Joel 90' -
Mechele Brandon 90' -
Seys Joaquin 71' -
Vanaken Hans 90' -
Onyedika Raphael   90' -
Vetlesen Hugo 90' -
  • Goals: 1
Stankovic Aleksandar A 90' -
  • Assists: 1
Tzolis Christos 90' -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
Tresoldi Nicolò 71' -
Bank
Forbs Carlos 0'  
Sandra Cisse 19' -
Meijer Bjorn 0'  
Vermant Romeo 19' -
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
De Corte Axl 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Gomez Samuel 0'  
Campbell Shandre 0'  
