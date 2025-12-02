Datum: 02/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Florent Beeckmanstadion
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dender Football Complex
Foto: © photonews

Dender gaat op zijn elan van in de competitie door. Tegen Standard wisten ze ineens makkelijk het doel te vinden tegen een ploeg die de laatste drie wedstrijdslechts één goal tegen kreeg. De goal van Mo Berte besliste uiteindelijk het bekerduel. Pijnlijk voor de Rouches.

Vooraf niet te veel verwachtingen bij de match, zeker als je zag hoe zwaar beide coaches roteerden... Maar het werd nog een aangenaam kijkstuk met zowaar drie goals in het eerste halfuur. Standard scoorde al in de eerste minuut zelfs. Viltard lag nog te slapen en gaf de bal pardoes in de voeten van Ayensa, die hard in het hoekje schoot.

Openingsgoal in minuut 1, Karamoko geblesseerd

Dender leek toen al rijp voor de slacht, want niet veel later krulde Nkada de bal nipt naast de verste paal. Standard domineerde en leek het snel te gaan afmaken, maar op de eerste goeie counter van Dender gooide Jakabakhsh een bal laag voor doel en aan de tweede paal ramde Mehssatou die in het dak van het doel.

Alles te herdoen en de match werd evenwichtiger. Standard kende wel pech nadat Karamoko zichzelf blesseerde bij een verdedigende actie. Hij ging zitten en werd direct naar de kant gehaald. De Rouches hebben dit seizoen toch al de nodige problemen gehad in de defensie.

Twee verdedigende fouten, twee goals

Maar ze lieten het niet aan hun hart komen en na een cross van Nielsen kon Nkada tussen twee verdedigers en vanuit een scherpe hoek de 1-2 op het bord zetten. Slecht verdedigd volgens ons, want in die positie had hij nooit mogen afdrukken. 

En nog was het niet gedaan voor de eerste helft. Dender begon aan te dringen en Hrncar miste een enorme kans. Toen Jahanbakhsh - waarom speelt die eigenlijk zo weinig? - aanlegde van ver duwde Epolo de bal in de voeten van diezelfde Hrncar en dat kon hij niet meer missen: 2-2. Spektakel in het Dender Football Complex zowaar.  

Berte beslist de match

Niet dat het niveau voor de rust hoog was, maar er was wel veel te zien. Dat was wel even anders in de tweede helft. Standard kreeg de bal, Dender wou counteren. Uit geen van beide tactieken vloeide er veel gevaar voort. Tot 20 minuten voor tijd Ayensa met een vlam het vuur aan de lont.

Nkada kwam ook nog alleen voor Dietsch, maar de doelman trok aan het langste eind. Standard miste zijn kansen, Dender niet. De bal viel in de zestien voor de voet van Berte en die schoot van dichtbij keihard binnen. Dat betekende uiteindelijk ook de beslissing. Toch wel een verrassing deze uitslag. Het mooie van bekervoetbal...

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' -
Rodes Nathan 90' -
Mbamba Noah 74' -
Goncalves Bryan 90' -
Hrnčár David  90' -
  • Goals: 1
Viltard Malcolm 90' -
Jahanbakhsh Alireza 62' -
Acquah Desmond 90' -
Moutha-Sebtaoui Nail 62' -
  • Goals: 1
Berte MohamedA 88' -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
Nsimba Bruny 74' -
Bank
Fortin Louis 0'  
Marijnissen Luc 16' -
Toshevski David 16' -
Koton Krzysztof 0'  
Kvet Roman 28' -
Attah Kadiri Jordan 0'  
Cools Kobe 2'  
Sambu Marsoni 28' -
Ferraro Fabio 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' -
Lawrence Henry 90' -
Karamoko Ibrahim 21' -
Homawoo Josué 90' -
Mehssatou Nayel 76' -
Ilaimaharitra Marco 65' -
El Hankouri Mohamed 90' -
Nielsen Casper A 65' -
  • Assists: 1
Mohr Tobias 45' -
NKada Timothée  90' -
  • Goals: 1
Ayensa Dennis 90' -
  • Goals: 1
Bank
Sahabo Hakim   25' -
Henry Thomas 13' -
Abid Adnane 0'  
Kuavita Leandre 25' -
René Mitongo 0'  
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 45' -
Hautekiet Ibe 69' -
Assengue Steeven 0'  
Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20:30 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 20:30 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
