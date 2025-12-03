"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

Casper Nielsen verschool zich na de pijnlijke bekernederlaag tegen Dender niet. De middenvelder vroeg om geduld, maar was tegelijk duidelijk dat de prestaties van Standard nog lang niet zijn waar ze moeten zijn.

“Ik weet dat jullie en iedereen in een club als deze verwachten dat we veel meer winnen", zei hij. “Maar we moeten ook toegeven dat we nog veel werk hebben voordat we daar zijn.”

Casper Nielsen begreep de boosheid van de Standard-fans

Toch ziet Nielsen lichtpunten. “Ik zie verbeteringen, natuurlijk, maar het is moeilijk als je geen resultaat krijgt om hier te staan en te zeggen dat je wat goede dingen hebt. Want vandaag draaide het allemaal om het resultaat.” Standard moet nu volgens hem vooral vooruitkijken: “We moeten verder en hard werken. We hebben snel een belangrijke wedstrijd.”

De teleurstelling was groot in de kleedkamer. “We moeten vandaag erg teleurgesteld zijn, want het was niet goed genoeg. We moeten er echt van leren", benadrukte hij. Ook het ongenoegen van de fans begrijpt hij volledig. “Ze zijn natuurlijk boos, maar hopelijk zijn wij de meest ontgoochelden. Het is voetbal, voetbal is gevoelens.”

Standard speelde volgens Nielsen geen slechte wedstrijd

Nielsen vond dat Standard nochtans goed begon. “Ik denk dat we allemaal een goed gevoel hadden. We hadden ook een goede start in de wedstrijd en we waren in veel zaken behoorlijk dominant. Maar het belangrijkste is dat we drie doelpunten weggeven en niet scherp genoeg zijn. Toen het 2-2 was, hebben we twee grote kansen voor de 3-2. Dan moet je scoren.”

Dat brak Standard uiteindelijk zuur op. "Als je die kansen niet neemt, dan zet je jezelf altijd in een situatie waarin zij een counter krijgen en scoren. Dat is wat er gebeurde", aldus Nielsen. "Hun 3-2 gaf hen opnieuw energie. Ze gebruikten al veel in de eerste helft, maar dat doelpunt gaf hen nieuw momentum."

Volgens Nielsen past de wisselvalligheid bij het huidige stadium van de ploeg. “Een week gaat goed, de volgende niet. We willen allemaal elke week winnen, maar we moeten het op een andere manier analyseren. Als we iets bouwen en een team creëren, moeten we ook naar de prestatie kijken. Ik heb niet het gevoel dat we een slechte prestatie hebben geleverd, maar we moeten slimmer zijn en meer ervaring tonen.”