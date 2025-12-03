Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad"

Mo Berte was na de bekerclash tegen Standard zichtbaar opgelucht. De matchwinnaar, die in de slotfase de 3-2 binnen schoot, sprak openlijk over het vertrouwen dat stilaan terugkeert. "Het voelt goed, want het was een wedstrijd waarvan ik heel veel verwachtte."

De aanvaller gaf toe dat de voorbije maanden bijzonder zwaar waren. “We hebben hele moeilijke periodes gehad, vooral ik persoonlijk. Ik was niet goed na mijn blessure en ik heb veel problemen gehad in mijn privéleven. Nu ben ik blij dat ik weer op een goed niveau ben en ik hoop dat het zo blijft.”

Berte hoopt op meer speelkansen

Voor Berte betekent deze prestatie meer dan enkel een goal. “Ik ben blij dat ik weer mijn niveau heb en ik mijn problemen uit het verleden kzn vergeten", zei hij. Hij hoopt dat zijn sterke invalbeurt hem dichter bij een basisplaats brengt. “Ik hoop dat ik punten heb gewonnen, maar het team dat de laatste drie wedstrijden begon, heeft ook goede resultaten gehaald.”

Dat het competitieritme nu beter zit, merkt hij duidelijk. “We pakken een 5 op 9. Het is aan mij om te vallen om in het team te komen, terwijl ik de anderen vooruit moet duwen", klonk het strijdvaardig. Hij benadrukte ook dat het niveau binnen de kern stijgt. “Bruny Nsimba haalt een heel goed niveau sinds enkele weken. Tosh heeft ons heel erg geholpen.”

Volgens Berte wordt de ploeg sterker door die interne concurrentie. “Als je meer strijders hebt, helpt dat de ploeg om beter te zijn. We zien nu dat we weer punten kunnen pakken, terwijl dat in het begin ons probleem was.” De voorbije weken ziet hij duidelijke vooruitgang: “Nu zijn er zes-acht wedstrijden waarin we punten kunnen scoren.”

Berte geeft toe dat er niets ging voor hem de laatste maanden

Tot slot benadrukte hij hoeveel de winnende goal persoonlijk voor hem betekent. "“Het doet me plezier. Ik heb de laatste tijd heel moeilijke momenten gekend. Sinds mijn blessure ging er niet veel voor mij. Nu ben ik blij dat ik mijn hoofd weer kan opheffen. En ik hoop dat het zo blijft."