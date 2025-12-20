Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"
Foto: © photonews

Naast zijn Duitse en Spaanse roots heeft Dennis Ayensa ook Iraanse afkomst. En wat als dat hem de deuren naar het WK zou openen?

Afgelopen herfst kreeg de Pro League er een nieuwe Iraanse speler bij. Ooit maakte hij voor 22 miljoen euro de overstap naar Brighton, vandaag heeft Alireza Jahanbakhsh zich herlanceerd bij Dender. Zonder club wilde hij absoluut opnieuw speelminuten maken met het oog op het WK.

Daarmee volgde hij het voorbeeld van enkele landgenoten. "De voorbije jaren zijn er een aantal goede Iraanse spelers actief geweest in België", merkt hij op bij DAZN. Hij verwijst onder meer naar Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh en Alireza Beiranvand.

Maar Jahanbakhsh noemt ook een verrassende naam. "Dennis Ayensa heeft ook Iraanse roots. Hopelijk kan hij in de toekomst een rol voor ons spelen, ook al is dat momenteel nog niet het geval", vervolgt hij. De Iraanse afkomst van Ayensa is geen nieuw gegeven, maar voorlopig lijkt de aanvaller van Standard niet dicht bij een overstap van sportnationaliteit te staan.

Een ingewikkeld dossier

"Mijn vader is half-Iraans, maar hij heeft geen paspoort. Mijn grootvader was Iraniër, maar hij is overleden. Dat maakt alles erg moeilijk, ik zou zelfs niet weten waar ik moet beginnen om de nationaliteit aan te vragen", legde de Luikse aanvaller ons enkele maanden geleden uit.

Lees ook... LIVE: Dender zoekt na de rust naar een gelijkmaker tegen Standard!

Hij ging verder. "Ze hebben me al eens gecontacteerd om naar mijn situatie te vragen, maar dat is alles. Het is niet concreet. Eerlijk gezegd heb ik geen enkele informatie over dat onderwerp en ik ben er ook niet actief mee bezig. Ik heb geen duidelijke uitnodiging gekregen, omdat ik de Iraanse papieren niet heb."

Is de situatie intussen veranderd? Als kapitein van Iran weet Alireza Jahanbakhsh waarover hij spreekt, en zijn verwijzing naar Dennis Ayensa is ongetwijfeld niet toevallig. De kans om een WK te kunnen spelen is tenslotte niet iets om zomaar naast zich neer te leggen.

Dennis Ayensa

