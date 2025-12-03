Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Standard beleefde een grote ontgoocheling in de Croky Cup: de Rouches gingen met 3-2 onderuit op het veld van staartploeg Dender. Na afloop reageerde Dennis Ayensa opvallend scherp.

Dinsdag zagen we toch een verrassing in de Beker van België. Standard werd door Dender, dat laatste staat in de JPL met slechts één zege, uit de Croky Cup geknikkerd na een 3-2 nederlaag. Na afloop reageerde Standard-speler Dennis Ayensa nogal gefrustreerd.

"We waren de betere ploeg, maar zeker in de eerste helft waren we te nonchalant bij de gemakkelijke zaken. Drie fouten van onze kant en we slikten drie doelpunten. Het is heel moeilijk, team zoals Dender maken dit af", vertelde hij voor de camera's van DAZN.

Gefrustreerde Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Nadien volgde een nogal opmerkelijke uitspraak. "Natuurlijk vieren ze nu wel veel, maar als je naar de competitie kijkt hebben ze niet veel te vieren", klonk het bij Ayensa, die ook meeleeft met de eigen supporters.

"Er waren meer Standard fans hier dan Dender-fans. Ze gaven ons veel steun. Ik heb medelijden met hun want zij verdienen een ploeg die wint van Dender. Wij Standard en we moesten dit gewoon winnen. Maar goed, dat is voetbal. Zeker in de Beker weet je nooit wat er kan gebeuren."

Lees ook... 🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit›Van onderschatting was echter geen sprake volgens Ayensa. "Nee, niet echt. De coach werkte hier in het verleden en we wisten hoe vuil Dender speelt. Ze spelen niet echt voetbal, ze gaan gewoon in duels en vechten. We waren daar klaar voor, maar ze pakten hun drie kansen en scoorden drie goals."

Bij de Rouches zal deze bekeruitschakeling hard binnenkomen. Op drie wedstrijden tijd slikten ze slechts één doelpunt, en nu plots drie op het veld van Dender. Deze nederlaag zal nog een tijdje nazinderen.