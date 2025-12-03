🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

Standard zit opnieuw in een diepe crisis. De Rouches gingen dinsdag op pijnlijke wijze onderuit tegen Dender, dat pas zijn tweede zege van het seizoen boekte. Voor Standard is de bekeruitschakeling een nieuw dieptepunt dit seizoen.

Standard zit in een bijzonder lastige situatie. Dinsdagavond verloor Matricule 16 van Dender in de beker. Voor de ploeg uit Denderleeuw was het pas hun tweede zege dit seizoen, de andere was de 1-2 op het veld van Antwerp in de competitie.

Zij waren efficiënt en stoten door de naar de volgende ronde, terwijl Standard met veel problemen achterblijft. De Rouches slikten de laatste drie wedstrijden slechts één doelpunt terwijl ze er ook zelf maar eentje scoorden.

Standard-fans boos na nieuwe klap

Nu kregen ze er plots drie om de oren. Na afloop waren de fans furieus, wat ook te begrijpen is. De Rouches kwamen op veel vlakken te kort. "Bougez vos couilles", klonk het luidkeels uit het bezoekersvak.

De club wil graag terugkeren naar hun oude niveau, maar slaagt daar de laatste jaren niet in. Ook dit seizoen stapelen de teleurstellingen zich op, met een bekeruitschakeling tegen de laatste van de JPL als dieptepunt.

Het is nochtans simpel, en altijd al geweest, voor de Standard-fans. Zolang hun spelers alles geven op het veld en hun truitje nat maken zijn de supporters tevreden. Aanvaller Dennis Ayensa gaf na afloop zelfs aan medelijden te hebben met zijn fans, die "een ploeg verdienen die wint van Dender."