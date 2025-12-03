Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

De defensieve problemen bij Standard worden nog groter na het uitvallen van Ibrahim Karamoko. De verdediger moest al na twintig minuten naar de kant met nieuwe enkelklachten.

“Blijkbaar zijn enkel waar hij al een paar weken mee sukkelt", zuchtte coach Vincent Euvrard. “De trap die hij gekregen heeft in een andere match speelt nog mee.”

De wissel kwam er bijzonder vroeg en tegen de zin van de trainer. “Na twintig minuten weer een wissel", klonk het gefrustreerd. “We moeten die weer opofferen aan een defensieve speler, terwijl je je wissel eigenlijk op het einde wil doen in het offensieve compartiment.”

Voor Karamoko zelf verliep de start al moeilijk. Hij kende twintig heel moeilijke minuten, die hem zelfs een stevige reprimade opleverden. Niet veel later moest de verdediger definitief afhaken.

Defensie al heel seizoen het problemenkind van Standard

De ernst van de blessure is nog niet duidelijk, maar het zag er volgens de coach “in ieder geval niet goed uit”. Verdere onderzoeken moeten nu uitwijzen hoe lang Karamoko buiten strijd blijft. Bij Standard hopen ze op goed nieuws, al vrezen ze het ergste.

Lees ook... 🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit›Bijkomend probleem: alternatieven waren er amper. “Marco Ilaimharitra en Casper Nielsen waren ook niet klaar om meer minuten te maken", zei Euvrard. “Maar dat is geen excuus, natuurlijk.”

Het blijft dus puzzelen voor Standard, dat zijn defensieve stabiliteit steeds verder ziet afbrokkelen. Net op een moment waarop de club snakt naar houvast.

