KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

KAA Gent heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Beker van België ten koste van Cercle Brugge. De Buffalo's wonnen met 1-3 en pakken zo weer wat vertrouwen.

Voor Cercle Brugge en KAA Gent was de achtste finale van de beker een kans om opnieuw vertrouwen op te doen, want in de Belgische competitie loopt het de voorbije weken niet goed voor beide ploegen.

De Buffalo’s schoten het best uit de startblokken en al na vijf minuten kon Van der Heyden de bezoekers op voorsprong koppen op corner. Cercle Brugge nam na een kwartier over en zocht naar de gelijkmaker.

Domper voor Cercle net voor de rust

Ngoura probeerde het enkele keren, maar scoren lukt niet. Na 35 minuten slaagde Adewumi daar wel in, zijn afgeweken schot ging buiten het bereik van Roef binnen. De Vereniging zette door, maar het was Gent dat voor de rust nog eens scoorde.

Kanga controleerde een hoge bal in de zestien en legde af voor Kadri, hij legde de bal mooi weg buiten het bereik van Warleson. Zowel Kanga als Kadri waren 45 minuten onzichtbaar geweest, maar zorgden wel voor een Gentse voorsprong aan de rust.

Gent houdt stand in de tweede helft

In de tweede helft zocht Cercle opnieuw naar een gelijkmaker. Adewumi trapte na tien minuten rakelings naast en Roef ging goed plat op de poging van Magnée. Diop kreeg tien minuten voor tijd de grootste kans, maar knalde net voor het penaltypunt nog naast.

Een echt slotoffensief kwam er ook niet meer van de Vereniging en in de toegevoegde tijd scoorde Goore ook nog de 1-3. KAA Gent stoot door naar de kwartfinale, voor Cercle Brugge en Onur Cinel komt er steeds meer druk op de ketel.