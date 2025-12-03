Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Jan Breydel
KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

KAA Gent heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Beker van België ten koste van Cercle Brugge. De Buffalo's wonnen met 1-3 en pakken zo weer wat vertrouwen.

Voor Cercle Brugge en KAA Gent was de achtste finale van de beker een kans om opnieuw vertrouwen op te doen, want in de Belgische competitie loopt het de voorbije weken niet goed voor beide ploegen. 

De Buffalo’s schoten het best uit de startblokken en al na vijf minuten kon Van der Heyden de bezoekers op voorsprong koppen op corner. Cercle Brugge nam na een kwartier over en zocht naar de gelijkmaker. 

Domper voor Cercle net voor de rust

Ngoura probeerde het enkele keren, maar scoren lukt niet. Na 35 minuten slaagde Adewumi daar wel in, zijn afgeweken schot ging buiten het bereik van Roef binnen. De Vereniging zette door, maar het was Gent dat voor de rust nog eens scoorde. 

Kanga controleerde een hoge bal in de zestien en legde af voor Kadri, hij legde de bal mooi weg buiten het bereik van Warleson. Zowel Kanga als Kadri waren 45 minuten onzichtbaar geweest, maar zorgden wel voor een Gentse voorsprong aan de rust.

Gent houdt stand in de tweede helft

In de tweede helft zocht Cercle opnieuw naar een gelijkmaker. Adewumi trapte na tien minuten rakelings naast en Roef ging goed plat op de poging van Magnée. Diop kreeg tien minuten voor tijd de grootste kans, maar knalde net voor het penaltypunt nog naast. 

Een echt slotoffensief kwam er ook niet meer van de Vereniging en in de toegevoegde tijd scoorde Goore ook nog de 1-3. KAA Gent stoot door naar de kwartfinale, voor Cercle Brugge en Onur Cinel komt er steeds meer druk op de ketel. 

 

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Van der Bruggen Hannes 61' -
Adewumi Oluwaseun 90' -
  • Goals: 1
Utkus Edgaras 90' -
Warleson 90' -
Ngoura Steve 90' -
Magnée Gary 80' -
Kakou Emmanuel 90' -
Jurado Heriberto 61' -
Diaby Ibrahima A   80' -
  • Assists: 1
Nazinho Flavio   90' -
Agyekum Lawrence 80' -
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Erick 10' -
Minda Alan 29' -
Gerkens Pieter 10' -
Delanghe Maxime 0'  
De Wilde Nils 0'  
Diop Edan 29' -
Kouassi Krys 10' -
Ravych Christiaan 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Volckaert Matties 90' -
Skoras Michal 86' -
Samoise Matisse A 76' -
  • Assists: 1
Roef Davy 90' -
Paskotsi Maksim 90' -
Kanga Wilfried A 90' -
  • Assists: 1
Kadri Abdelkahar 86' -
  • Goals: 1
Ito Atsuki 66' -
Gandelman Omri 90' -
Van Der Heyden Siebe 90' -
  • Goals: 1
De Vlieger Tibe 90' -
Bank
Kotto Samuel 0'  
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Surdez Franck 4'  
Araujo Tiago 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 24' -
Duverne Jean-Kevin 14' -
Peersman Kjell 0'  
Goore Hyllarion 4'  
  • Goals: 1
Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
