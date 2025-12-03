Reactie KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 1 reacties
KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf
Foto: © photonews

KAA Gent heeft zich met een 1-3 zege geplaatst voor de kwartfinale van de Beker van België. Sprankelend was het allemaal niet, maar de kwalificatie is wel binnen.

Al na vijf minuten kwam KAA Gent op voorsprong tegen Cercle Brugge na een kopbal van Van der Heyden op corner, Adewumi zorgde op het halfuur voor de gelijkmaker. Kadri zette de Buffalo's net voor de rust weer op voorsprong. 

Kwalificatie het belangrijkste voor KAA Gent

Cercle had de betere kansen in de tweede helft, maar scoren lukte niet voor de Vereniging. Goore scoorde in de toegevoegde tijd ook nog de 1-3 en stelde de kwalificatie van de Buffalo's zo helemaal veilig. 

"We wisten dat Cercle intensief voetbal speelt, het was nodig om dat te matchen. Gelukkig hebben we de kwalificatie veilig kunnen stellen. Al kunnen we als ploeg zeker nog beter presteren", gaf Tibe De Vlieger achteraf wel toe. 

De Vlieger vervangt Delorge

De Vlieger verving de geblessseerde Delorge, maar deed het goed. "Ik had al vaker op de zes gespeeld, al was het wel even wennen. Maar ik ben blij dat ik weer 90 minuten heb kunnen spelen", zei de 20-jarige middenvelder. 

Lees ook... KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale "Ik had al een tijdje niet meer gespeeld, maar ik ben blij dat ik nog eens een volledige wedstrijd kon spelen. Ik hoop nu op meer natuurlijk. De trainer verwachtte van mij vooral intensiteit en dat is toch gelukt", besloot De Vlieger nog. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

