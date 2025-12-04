Reactie Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alweer bleef Cercle Brugge met lege handen achter. De Vereniging had kansen genoeg, maar vergat zichzelf opnieuw te belonen, moest ook Gary Magnée vaststellen.

Snelle achterstand en kansen de nek omgewrongen

Al na vijf minuten moest Cercle Brugge achtervolgen tegen KAA Gent, Van der Heyden kopte de eerste corner meteen binnen. "We wisten dat ze sterk zijn op stilstaande fases, dan mag dat niet gebeuren", zei Gary Magnée achteraf. 

De rechtsachter van Cercle Brugge zag hoe Cercle Brugge tien minuten voor de rust wel de gelijkmaker scoorde, maar net voor de rust ook weer een doelpunt slikte. In de tweede helft lukte scoren niet meer voor de Vereniging. 

Roef pakte onder meer een schot van Magnée, Diop wrong de beste kans tien minuten voor tijd de nek om door van dichtbij wild over te trappen. "Het is een beetje het verhaal van het hele seizoen", zei Magnée.

Te vriendelijk Cercle Brugge in de zestien

"Wij misten efficiëntie voor doel, terwijl Gent dat wel had. We speelden een goede wedstrijd, maar in de twee boxen zijn we gewoon te vriendelijk. Dat moet gewoon eens beter de komende weken."

Lees ook... Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest nietMet de prestatie was Magnée, net als trainer Onur Cinel, wel tevreden. "Dit moet ons wel vertrouwen geven voor de wedstrijd van zaterdag tegen Standard." De laatste zege in de competitie boekte Cercle op bezoek bij Standard op 23 augustus, het werd toen 0-3. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge
Onur Cinel
Gary Magnée

Meer nieuws

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
3
"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Reactie

"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

12:15
1
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

16:30
KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

16:00
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
4
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
1
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf Reactie

KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf

23:35
3
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

14:40
Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

14:15
'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

22:32
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00
Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

12:40
17
Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

12:20
3
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
18
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
1
Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

12:30
2
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
9
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

06:20
2
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

11:10
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
2
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
5
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20
Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

08:40
5
Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

09:00
6
Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?" Reactie

Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK André Coenen André Coenen over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land groeneglorie groeneglorie over Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet franchi franchi over 🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt tristan001 tristan001 over Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN Suske 1988 Suske 1988 over Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas' Cul-de-sac Cul-de-sac over 🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt op hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Atletico1988 Atletico1988 over KRC Genk - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved