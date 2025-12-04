Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

Alweer bleef Cercle Brugge met lege handen achter. De Vereniging had kansen genoeg, maar vergat zichzelf opnieuw te belonen, moest ook Gary Magnée vaststellen.

Snelle achterstand en kansen de nek omgewrongen

Al na vijf minuten moest Cercle Brugge achtervolgen tegen KAA Gent, Van der Heyden kopte de eerste corner meteen binnen. "We wisten dat ze sterk zijn op stilstaande fases, dan mag dat niet gebeuren", zei Gary Magnée achteraf.

De rechtsachter van Cercle Brugge zag hoe Cercle Brugge tien minuten voor de rust wel de gelijkmaker scoorde, maar net voor de rust ook weer een doelpunt slikte. In de tweede helft lukte scoren niet meer voor de Vereniging.

Roef pakte onder meer een schot van Magnée, Diop wrong de beste kans tien minuten voor tijd de nek om door van dichtbij wild over te trappen. "Het is een beetje het verhaal van het hele seizoen", zei Magnée.

Te vriendelijk Cercle Brugge in de zestien

"Wij misten efficiëntie voor doel, terwijl Gent dat wel had. We speelden een goede wedstrijd, maar in de twee boxen zijn we gewoon te vriendelijk. Dat moet gewoon eens beter de komende weken."

