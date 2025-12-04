Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

Cercle Brugge heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale van de Beker van België. De ploeg van Onur Cinel had voldoende kansen, maar beloonde zichzelf niet.

Na de vroeger 0-1 van KAA Gent maakte Adewumi na een halfuur de gelijkmaker voor Cercle Brugge. Net voor de rust slikte Cercle de 1-2 en ondanks genoeg kansen in de tweede helft lukte scoren niet meer in de tweede helft.

Het werd uiteindelijk nog 1-3, wat de uitschakeling betekende voor Cercle. Coach Onur Cinel was niet gefrustreerd over het resultaat, maar was wel tevreden met de geleverde prestatie van zijn ploeg.

Cinel trots op prestatie van Cercle Brugge

"In de laatste twee wedstrijden zag ik echt een uitzonderlijke mentaliteit bij mijn spelers. Ik wil hen dan ook een groot compliment geven, want ze hebben alles gegeven. Het was een plezier om hen te zien spelen."

"We verdienden zeker meer en ik zou dan ook bijzonder gelukkig zijn als ze eindelijk eens beloond zouden worden. Ik ben zeker dat het zal lukken, alleen kan ik niet zeggen wanneer. Maar als je zo speelt, dan zal dat zeker gebeuren."

Moet Cinel vrezen voor zijn positie?

Lees ook... KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf›Met slechts één zege in dertien wedstrijden, in de beker tegen KVK, komt Cinel wel steeds meer onder druk te staan. "Met de prestatie die de ploeg geleverd heeft, zou mijn positie niet in vraag gesteld moeten worden. Maar in het voetbal weet je nooit."