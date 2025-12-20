17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"
Foto: © photonews

RSCA Futures pakte woensdag een verdiende zege tegen Francs Borains, vooral dankzij een sterke eerste helft. De overwinning kwam er onder impuls van een dominant middenveld, met Alexander De Ridder als absolute uitblinker.

De 17-jarige Alexander De Ridder bekroonde zijn prestatie met een knappe pegel in de winkelhaak. “Het zijn heel drukke weken", gaf hij toe. “Ik zit midden in mijn examens en we spelen ook veel matchen. Soms is dat hectisch, maar ik probeer alles zo goed mogelijk te combineren.”

De Ridder blijft opvallend nuchter onder de lof. “Ik houd de voetjes op de grond. Ik voetbal gewoon heel graag en laat de toekomst op me afkomen", klinkt het. “Natuurlijk droom ik van de eerste ploeg en het Lotto Park, maar vraag me niet wanneer of of dat ooit lukt. Als ik kan voetballen, voel ik me gelukkig.”

Zijn doelpunt kwam er niet toevallig. “Mijn vader zegt al langer dat ik vaker mijn kans moet wagen van op afstand", lacht hij. “Mijn sterkste kwaliteit is ballen recupereren en eenvoudig inspelen, maar ik heb blijkbaar ook wel een goed schot in de benen.”

Alexander De Ridder is in Kiev geboren

Opvallend is dat De Ridder in Kiev werd geboren. Zijn vader David verduidelijkt: “Zijn mama is Oekraïense. Daarom is Alexander in Kiev geboren.” Over zijn zoon is hij lovend: “Hij heeft goede voeten, technisch vernuft en is fysiek sterk. Ik zeg altijd: hij is een betere versie van mezelf.”


Zaterdag trekken de Futures naar KV Kortrijk. Vader De Ridder verwacht geen euforie: “Alexander zal zich blijven wegcijferen voor de ploeg. Hij is een echte teamspeler.” 

