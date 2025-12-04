"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

KAA Gent heeft na een moeilijke maand november opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Ivan Leko hoopt dat de zege tegen Cercle een nieuwe start is voor zijn ploeg.

Van 31 augustus tot 3 oktober pakte KAA Gent 13 op 15, maar na de interlandperiode in oktober presteerde de ploeg van Ivan Leko bijzonder wisselvallig. Gent verloor met 4-1 op Zulte Waregem, daarna was er een 4-0 thuiswinst tegen Standard, maar ook weer een 4-0 nederlaag op OH Leuven.

Leko hoopt op kantelpunt voor KAA Gent

Sinds die 13 op 15 pakte KAA Gent maar 5 op 18. Ivan Leko was dan ook tevreden dat zijn ploeg na een maand zonder zege eindelijk nog eens kon proeven van een overwinning. En hij hoopt dat de trein nu ook weer vertrokken is.

"Het was geen makkelijke wedstrijd voor ons, maar ik ben blij met hoe we op de meeste momenten de controle hebben gehouden. Hopelijk is deze overwinning een kantelpunt voor ons", zei de trainer van de Buffalo's.

"Nu moeten de automatismen en het vertrouwen terugkeren, hopelijk kunnen we nu opnieuw het niveau halen van september en begin oktober. De afgelopen dagen heb ik veel wedstrijden herbekeken. Om nog eens te zien hoe goed we waren. Daar moeten we terug naartoe."

Zwaar programma voor KAA Gent

Makkelijk wordt het de komende weken niet voor KAA Gent. Zaterdag gaan Leko en co op bezoek bij Union, daarna volgt een thuiswedstrijd tegen Union en een uitwedstrijd tegen Club Brugge. Het jaar afsluiten doet Gent met een thuiswedstrijd tegen Westerlo.