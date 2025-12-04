Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

Charleroi heeft weer reden tot lachen in de Beker van België! De Zebra's staan in de kwartfinale na hun 2-0 overwinning tegen Mechelen. En zo zit Charleroi op twee rondes van de bekerfinale en de Heizel.

Charleroi keek vol verwachting uit naar de match tegen KV Mechelen. Het was namelijk zo dat de Carolo's al drie jaar geen bekerwedstrijd meer had georganiseerd en al zes jaar geen enkele wedstrijd in deze competitie op Mambourg had gewonnen. Tegen het nummer vijf - Mechelen - aantreden is dan niet evident.

Voor deze achtste finale stelde Rik De Mil zijn basiselftal op, waarbij hij zijn aanvoerder Aiham Ousou terugkreeg waardoor Boukamir naar de bank verdween. Bij de bezoekers geen Raman in de spits onder meer.

Mechelen komt héél mak voor de dag

De Zebra's begonnen met veel motivatie en verschillende acties van Lewin Blum. Een van deze acties leidde tot de eerste kans van de wedstrijd, een schot van Parfait Guiagon dat werd afgeweerd door Nacho Miras. De zeldzame rushes van Mechelen op de flank konden gevaarlijk geweest zijn, maar zetten Mohamed Koné nooit aan het werk.

Charleroi had zelf ook veel slordigheden in zijn spel. De 0-0 aan de rust was dan ook niet onlogisch. Aan het begin van de tweede helft maakte de wedstrijd een ommezwaai. De net ingevallen Moncef Zekri maakte zich schuldig aan een stevige overtreding op Patrick Pflücke op een corner. De scheidsrechter aarzelde in eerste instantie, maar werd opgeroepen door de VAR. Parfait Guiagon nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Miras de verkeerde kant op.

KV Mechelen slaagde er niet in om het spel naar zich toe te trekken om gevaar te stichten. Mohamed Koné beleefde een zeer rustige avond. Het was dan ook logischerwijze Charleroi dat opnieuw de score deed veranderen: prachtig bediend bij de tweede paal door Titraoui, stormde Mardochée Nzita op volle snelheid om de voorsprong uit te breiden voordat het laatste kwartier begon.

Parfait Guiagon gaf de Mechelse verdediging nog een keertje het nakijken, maar Nacho Miras verhinderde de 3-0 met zijn vuisten. De Spaanse doelman belette vervolgens Aurélien Scheidler bij een poging aan de tweede paal. Het maakte niet uit: Charleroi herontdekte zijn glimlach met deze kwalificatie voor de kwartfinales. Op weg naar een prijs?