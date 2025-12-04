Charleroi Charleroi
2-0
KV Mechelen KV Mechelen
chaCharleroi
kvmKV Mechelen
Parfait Guiagon (pen) 51'
1-0
(Yacine Titraoui) Mardochee Nzita 74'
2-0
Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Stade du Pays de Charleroi
Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen
Foto: © photonews

Charleroi heeft weer reden tot lachen in de Beker van België! De Zebra's staan in de kwartfinale na hun 2-0 overwinning tegen Mechelen. En zo zit Charleroi op twee rondes van de bekerfinale en de Heizel.

Charleroi keek vol verwachting uit naar de match tegen KV Mechelen. Het was namelijk zo dat de Carolo's al drie jaar geen bekerwedstrijd meer had georganiseerd en al zes jaar geen enkele wedstrijd in deze competitie op Mambourg had gewonnen. Tegen het nummer vijf - Mechelen - aantreden is dan niet evident.

Voor deze achtste finale stelde Rik De Mil zijn basiselftal op, waarbij hij zijn aanvoerder Aiham Ousou terugkreeg waardoor Boukamir naar de bank verdween. Bij de bezoekers geen Raman in de spits onder meer. 

Mechelen komt héél mak voor de dag

De Zebra's begonnen met veel motivatie en verschillende acties van Lewin Blum. Een van deze acties leidde tot de eerste kans van de wedstrijd, een schot van Parfait Guiagon dat werd afgeweerd door Nacho Miras. De zeldzame rushes van Mechelen op de flank konden gevaarlijk geweest zijn, maar zetten Mohamed Koné nooit aan het werk.

Charleroi had zelf ook veel slordigheden in zijn spel. De 0-0 aan de rust was dan ook niet onlogisch. Aan het begin van de tweede helft maakte de wedstrijd een ommezwaai. De net ingevallen Moncef Zekri maakte zich schuldig aan een stevige overtreding op Patrick Pflücke op een corner. De scheidsrechter aarzelde in eerste instantie, maar werd opgeroepen door de VAR. Parfait Guiagon nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Miras de verkeerde kant op.

KV Mechelen slaagde er niet in om het spel naar zich toe te trekken om gevaar te stichten. Mohamed Koné beleefde een zeer rustige avond. Het was dan ook logischerwijze Charleroi dat opnieuw de score deed veranderen: prachtig bediend bij de tweede paal door Titraoui, stormde Mardochée Nzita op volle snelheid om de voorsprong uit te breiden voordat het laatste kwartier begon.

Parfait Guiagon gaf de Mechelse verdediging nog een keertje het nakijken, maar Nacho Miras verhinderde de 3-0 met zijn vuisten. De Spaanse doelman belette vervolgens Aurélien Scheidler bij een poging aan de tweede paal. Het maakte niet uit: Charleroi herontdekte zijn glimlach met deze kwalificatie voor de kwartfinales. Op weg naar een prijs?

Opstellingen

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' -
Nzita Mardochee  90' -
  • Goals: 1
Keita Cheick 90' -
Ousou Aiham 90' -
Blum Lewin 90' -
Camara Etienne   90' -
Titraoui Yacine A 90' -
  • Assists: 1
Guiagon Parfait 90' -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
Pflücke Patrick 77' -
Bernier Antoine 90' -
Scheidler Aurélien 90' -
Bank
Mbenza Isaac 0'  
Romsaas Jakob Napoleon 13' -
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' -
Truyf Ian 83' -
Konaté Mory 90' -
St. Jago Tommy 90' -
Marsa Jose 45' -
Mrabti Kerim 75' -
Hammar Fredrik   90' -
Antonio Bill 75' -
Servais Mathis 90' -
van Brederode Myron 90' -
Lauberbach Lion 83' -
Bank
Diouf Gora 0'  
Koudou Therence 15' -
Bafdili Bilal 7'  
Bandé Hassane 7'  
Raman Benito 15' -
Van Ingelgom Tijn 0'  
Zekri Moncef   45' -
Salifou Dikeni 0'  
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef Charleroi - KV Mechelen

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 1-3 Anderlecht Anderlecht
