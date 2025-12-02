Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot het balbezit, maar La Louvière de doelpunten. De thuisploeg probeerde te domineren, maar Moussa Pape Fall had iets anders in gedachten. Al in de eerste helft deed hij licht uit bij Beerschot. Beerschot kreeg nog een sprankeltje hoop met de eerredder, maar dat was te laat.

Beerschot was de enige overgebleven club uit de Challenger Pro League. Er werd geoefend op strafschoppen bij de Antwerpenaren die La Louvière in de ogen keken. De bezoekers uit La Louvière geraakten afgelopen weekend niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Dit resulteerde dat Frédéric Taquin amper drie spelers van afgelopen weekend tussen de lijnen bracht. Een unieke kans voor Beerschot om te stunten in eigen huis.

Traag begin met dominerend Beerschot

De twee ploegen kozen ervoor om in de beginfase van de wedstrijd elkaar af te tasten. Dit resulteerde in weinig tot geen kansen en amper doelgevaar. In de loop van de eerste helft trok Beerschot wel steeds meer het laken naar zich toe. Ze wonnen de duels en probeerden met tempoversnellingen de defensie van La Louvière te kraken.

Beerschot kon echter de sleutel van het slot niet vinden en kon het balbezit niet omzetten in kansen. La Louvière pakte het helemaal anders aan en dit loonde wel.

Een lesje in efficiëntie

De bezoekers waren amper over de middenlijn geweest, maar veel hadden ze niet nodig om op voorsprong te komen. Een prima voorzet van Dario Benavides vanop rechts en de bal kwam tot bij Moussa Fall Pape. De aanvaller van La Louvière controleerde de bal in de lucht met rechts en schoot de bal met links voorbij de doelman van Beerschot.

Het was een pareltje van een doelpunt door de boomlange aanvaller van La Louvière. Hij toonde dat hij niet alleen levensgevaarlijk is in de lucht, maar ook een technisch verfijnde aanvaller die duidelijk zijn opleiding in Frankrijk heeft genoten.

Blunder van Nick Shinton

Beerschot was duidelijk nog onder de indruk van het openingsdoelpunt en daar was het tweede al. Nick Shinton werkt de bal slecht weg en trapt deze los in de benen van Moussa Fall Pape. De aanvaller twijfelde niet en schoot van buiten de grote rechthoek in een leeg doel van Beerschot.

Op die manier kwamen de bezoekers tweemaal aan het doel van Beerschot en stond het 0-2. Beerschot was danig onder de indruk en kon geen vuist meer maken in de eerste helft.

Weinig vuur in de tweede helft

De thuisfans hadden gehoopt dat Beerschot met heel veel vuur uit de kleedkamer gingen komen, maar niets was minder waar. Wederom als in de eerste helft trokken ze de wedstrijd naar zich toe. De doelman van La Louvière konden ze echter niet verschalken.

La Louvière liet de thuisploeg rustig komen en probeerde op de counter nog tegen te prikken. Ze misten echter scherpte om de score verder uit te diepen. Zo leek het erop dat de wedstrijd verder tot het einde ging kabbelen, maar het laatste kwartier bracht ineens heel wat opwinding.

Owen Maës met een patent op rode kaarten tegen Antwerpse ploegen

Owen Maes had nog maar net twee speeldagen schorsing achter de rug na een elleboogstoot tegen het hoofd van Tibo Somers in de wedstrijd tegen Antwerp op de Bosuil. De middenvelder van La Louvière had duidelijk zijn les nog niet geleerd.

Tot tweemaal toe maakte hij een domme overtreding die hem een gele kaart opleverde. Eerst met een foutief blok en in de tweede helft met bewust handspel. Zo moest hij voor de tweede keer in minder dan één maand tijd op Antwerpse bodem met een rode kaart van het veld. Owen Maës en Antwerpen zijn duidelijk geen goede combinatie.

De rode kaart gaf moed aan Beerschot

La Louvière probeerde tijd te rekken, maar Beerschot had bloed geroken. Ze begonnen meer en meer druk te zetten op de verdediging van La Louvière. Uit het niets was daar ineens D'Margio Wright-Philips met het doelpunt, maar het feest ging niet door omwille van buitenspel. De grensrechter vlagde direct en de VAR gaf uitsluitsel.

Negen minuten toegevoegde tijd kreeg Beerschot nog om de 0-2 op te halen. Ei zo na lukte dit ook. Arnold Vula Lamb buffelde de bal in de 95ste minuut tegen te netten. Zo was er ineens weer geloof bij de thuisploeg. Ze haalde alles nog uit de kast om een gelijkspel uit de brand te slepen en zo verlengingen af te dwingen. Er was echter nog te weinig tijd resterend om dit te bewerkstelligen.

Zo wint een enorm efficiënt La Louvière met 1-2 tegen Beerschot. Moussa Fall Pape kroont zich tot matchwinnaar met twee doelpunten.