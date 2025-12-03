Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

Pape Fall genoot van zijn terugkeer als basisspeler bij La Louvière. Hij zegt dat deze wedstrijd hem veel deugd deed en zijn vertrouwen terug gaf. Met twee goals bedankte hij ook voor het vertrouwen.

Pape Fall was de sterke man van La Louvière bij Beerschot. Bij zijn terugkeer in de basiself scoorde de aanvaller twee keer. Na de wedstrijd stond er dan ook een glimlach op zijn gezicht: "Het doet me enorm veel plezier dat ik na zo'n lange tijd de wedstrijd kon starten en het fysiek volhield."

Pape Fall doet veel vertrouwen op met twee goals

De meer dan 2 meter lange Senegalees vertelde wat deze doelpunten voor hem betekenden. "Het scoren van twee goals - en bijna drie - doet me goed en zal me enorm veel vertrouwen geven voor de toekomst," bekende hij.

Hij blikte terug op zijn twee goals. "Mijn eerste doelpunt kan technisch ingewikkeld lijken, vooral voor een aanvaller van mijn lengte", lachte hij. "Maar ik profiteerde ervan dat mijn verdediger me niet zag om het net te vinden." Voor de tweede was alles een kwestie van anticipatie: "Ik zag dat de keeper niet op zijn plaats stond na zijn mislukte uittrap en ik hoefde alleen maar de bal erin te tikken."

"Het maakt niet uit wie we in de kwartfinale treffen"

Ondanks zijn prestatie verliest Fall het collectieve doel niet uit het oog. "Vanaf nu maakt het niet uit wie we in de kwartfinale treffen, we zullen proberen te winnen", verzekerde hij. Geen berekeningen en geen angst. La Louvière wil profiteren van hun dynamiek.

