🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song
Dender is nog steeds in de ban van de euforie nadat ze Standard gisteravond hebben verslagen. De spelers vierden de kwalificatie in stijl. De mannen uit Denderleeuw lijken eindelijk een beetje de vlam in de pijp te hebben.

Door te stellen dat Dender gezien zijn plaats in het kampioenschap niets te vieren had, liet Dennis Ayensa zijn frustraties de vrije loop na de nederlaag tegen Dender. Hij trok zo ook de woede van de supporters aan, zowel die van Dender als van Standard, die zijn houding niet op prijs hebben gesteld.

De thuisspelers hebben uiteraard volop genoten na de kwalificatie voor de kwartfinales. De kleedkamer trilde van enthousiasme bij de terugkeer van de spelers na hun ereronde langs de supporters.

Standard is teleurgesteld, Dender herleeft

De club deelde op zijn sociale media de beelden van het feestje van de groep. De supporters van Standard zullen trouwens gemerkt hebben dat het op de muziek van 'Hey Baby' van DJ Ötzi, het nummer dat in Sclessin na elke goal van de Rouches wordt gespeeld, was dat Dender feestte.

🍾 l De spelers van Dender hebben hun kwalificatie voor de 1/4 finale van de beker van België goed gevierd.

📱 TikTok: Dender pic.twitter.com/n4vLOOi11U

— Ma Pro League (@MaProLeague) 3 december 2025

Lees ook... Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

Een muzikale keuze die natuurlijk niet als provocatie moet worden opgevat: het lied is een typisch nummer voor momenten van vreugde en collectieve euforie.

Desalniettemin symboliseert het ook wat de supporters van Standard vaker zouden willen horen tijdens de wedstrijden thuis de komende weken. Want op dit moment is het alleen Dender die reden heeft om te lachen.

