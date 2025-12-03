Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender
Foto: © photonews

Dennis Ayensa kwam na Standard-Dender zwaar onder vuur te liggen door zijn scherpe uitspraken. Een dag later draait de spits bij: via Instagram biedt hij openlijk zijn excuses aan voor zijn reactie na de pijnlijke bekerexit.

Dennis Ayensa maakte zich dinsdagavond niet populair. Hij reageerde bijzonder zuur nadat Standard werd uitgeschakeld door Dender in de Croky Cup. "Nu vieren ze, maar in de competitie valt er niet veel te vieren", klonk het onder meer.

De Standard-speler kreeg hier negatieve reacties op en kwam woensdagavond met excuses. "Hallo, na een nacht nadenken wil ik me graag excuseren voor de uitspraken die ik gisteren deed tijdens het interview na de wedstrijd", schrijft hij op zijn Instagram-verhaal.

Ayensa komt terug op zijn woorden

"Op dat moment was ik geen goede verliezer en liet ik me meeslepen door mijn emoties", gaat de spits van Standard verder. Ik was uiteraard erg gefrustreerd en teleurgesteld dat we deze match hadden verloren, en dat heb ik verkeerd geuit met een onterechte uitspraak richting Dender, dat simpelweg zijn overwinning vierde."

"Ik wens Dender dan ook het allerbeste voor de volgende ronde van de Beker en veel succes voor de rest van de competitie", besluit Ayensa. 

Lees ook... 🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-songNa afloop kregen de Standard-spelers er nog van langs van hun eigen supporters. "Bougez vos couilles", schreeuwde het uitvak. Letterlijk vertaald naar: "beweeg je ballen".

Standard
FCV Dender EH
Dennis Ayensa

