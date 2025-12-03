Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

Standard kampt met een duidelijke kwaliteitskloof op linksachter. De positie werd opnieuw pijnlijk blootgelegd na de rustwissel van Tobias Mohr, die tegen Dender wéér een ondermaatse partij speelde. Wat in zijn plaats het veld op kwam, bracht echter niet meer stabiliteit, waardoor de nood intussen n

Mohr staat bekend om zijn mentaliteit en inzet, kenmerken die perfect passen bij de identiteit van Standard. Maar zijn recente prestaties tonen dat dit niet volstaat om de positie structureel te dragen. Zijn match in Dender – met slechte plaatsing, foute inspeelpasses en ongelukkig defensief werk – was een opvolging van wat vrijdag al misliep.

Dat de Duitser duidelijk nood heeft aan rust, maakt de situatie nog complexer. Hij was niet gewend om zoveel matchen na elkaar te spelen, maar door het gebrek aan alternatieven blijft hij onmisbaar. Zowel Calut als Bolingoli kampen te vaak met blessures om een betrouwbare oplossing te vormen.

Ook Rafiki Saïd kan niet zomaar naar linksachter worden geschoven. In het systeem met vijf verdedigers zou hij defensief te veel moeten doen, waardoor zijn kwaliteiten offensief verloren gaan. De rek is er dus volledig uit op die flank.

Gaat Standard weer proberen voor Eric Bocat?

Daarom staat de topprioriteit voor de wintermercato al maanden vast: Standard heeft dringend een solide, stabiele linksachter nodig die meteen inzetbaar is.

Lees ook... "Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek›Marc Wilmots probeerde afgelopen zomer al Eric Bocat binnen te halen, maar die piste liep toen dood. De vraag is nu of Standard in januari een nieuwe poging kan doen, of snel een ander betrouwbaar profiel moet vinden om de zwakke schakel eindelijk te dichten.