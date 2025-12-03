Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand
Club Brugge schakelde in de beker OHL uit, maar komt niet ongehavend uit de strijd. Romeo Vermant heeft een hersenschudding opgelopen.

Bij een 1-2-stand zette Romeo Vermant in blessuretijd Christos Tzolis op weg naar doel, maar ondertussen kwam het wel tot een stevige botsing met Noë Dussenne. De aanvaller moest van het veld gedragen worden en vervangen worden. Dat beloofde al weinig goeds. Op het eerste zicht leek een hersenschudding wel tot de mogelijkheden te behoren.

Achteraf had trainer Nicky Hayen het volgende te zeggen over zijn 21-jarige speler: "Romeo is naar het ziekenhuis. Het is toch een flinke slag die hij geïncasseerd heeft. Voor het overige heb ik nog niet echt een update, maar het zag er niet goed uit. Een hersenschudding? Ja, dat sowieso", bracht Hayen hierover alvast uitsluitsel.

Tzolis leeft mee met goede vriend Vermant

Christos Tzolis leefde uiteraard mee met zijn goede vriend. "Ik heb gezien dat ze hem in de ambulance hebben meegenomen. Toen ik vroeg hoe het met hem was, gaf hij aan dat hij zware hoofdpijn had. Hij had eerder op training ook een slecht contact. Ik weet niet of dat mee een rol gespeeld heeft. Ik hoop dat hij het goed stelt."

Net als Tzolis zal ook Brandon Mechele moeten wachten op meer nieuws. "Ik heb nergens van gehoord. Hij is niet meer in de kleedkamer geweest", zegt hij over Vermant. "Dat hij naar het ziekenhuis is, betekent waarschijnlijk dat het niet te best is. Als het hoofd tegen hoofd is, is het altijd schrikken. De actie gaat wel nog door, maar als je zo lang blijft liggen, betekent dat wel iets."

Onderzoek in het ziekenhuis voor Club-spits

Lees ook... Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinalesBij de controle door leden van het Rode Kruis greep Vermant naar de kaak en de zijkant van zijn gezicht. Verdere onderzoeken in het ziekenhuis moeten duidelijk maken wat hij precies zal overhouden aan deze bekermatch. 

