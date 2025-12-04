🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

Na de strafschop van Christos Tzolis kon Club Brugge vieren voor het eigen supportersvak. Voor OHL was het zuur dat het door deze elfmeter geen verlengingen kon spelen.

Bekijk hieronder de eerste analyse van Felice Mazzu over de bekerwedstrijd tussen beide ploegen. De trainer van OHL wilde in de eerste plaats benadrukken dat hij fier was over de prestatie die zijn spelers geleverd hadden. Hij had minder zin om het over individuele prestaties te hebben, maar was dus wel te spreken over het Leuvense collectief.

Hij kreeg ook de vraag of hij het een terechte strafschop vond voor Club Brugge. "Ik ga geen antwoord geven op de vraag of het penalty is of niet. Ik ken de reglementen niet meer." Toch een opvallende uitspraak om te doen voor een trainer van de Jupiler Pro League. Mogelijk wilde Mazzu vooral geen polemiek veroorzaken na deze achtste finale.

Youssef Maziz had zijn eigen beschrijving van de gebeurtenissen. "We kwamen na de 0-1 goed terug tot 1-1, maar dan wordt de penalty gegeven. Noë Dussenne gaat in de tackle. Hij moest zijn hand op de grond zetten om te kunnen tackelen en de bal raakt zijn hand. De scheidsrechter heeft besloten om strafschop te fluiten, het is nu eenmaal zo."

OHL geeft dus niet vlakaf kritiek op de beslissing van ref Jasper Vergoote, maar tussen de lijnen kunnen we wel lezen dat ze er het hunne van denken. Bij het bekijken van de beelden zien we dat Dussenne zich met zijn lijf en leden voor de voorzet van Tzolis gooit en de bal met zijn linkerhand raakt voordat diezelfde hand de grond raakt.

Daardoor is het principe van de steunarm niet van tel en lijkt het zeker een verdedigbare beslissing van scheidsrechter Vergoote. Geef in de reacties ook zeker uw oordeel of dit handspel een strafschop waard was of niet.