🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

Nicky Hayen heeft er geen moeite mee om een speler te prijzen die toch wel zijn gram heeft gehaald. Hugo Vetlesen was in Leuven één van de betere Club-spelers en hielp zijn ploeg met een doelpunt mee aan de kwalificatie.

Zowel na zijn doelpunt als na afloop van de partij werd de naam van Vetlesen luidkeels en meermaals gescandeerd in het bezoekersvak. Meer dan bij eender welke andere speler. Dat zal de middenvelder, die lang uit de gratie leek gevallen bij Nicky Hayen, ongetwijfeld enorm deugd doen. Hoe kijkt de trainer van Club daar nu naar?

"Ik ben absoluut blij met zijn prestatie. Je maakt bepaalde keuzes binnen een filosofie", legt Hayen de schaarse speelkansen voor de Noor uit. "Sommige jongens moeten langer wachten op hun kans. Dan ben je blij dat ze keihard blijven trainen. In eerste instantie voor zichzelf, maar ook voor de ploeg. Dan zie je dat je op hen kan blijven rekenen."

Vetlesen goed met de situatie omgegaan

Vetlesen is niet de enige niet-titularis die dat blijft opbrengen. "Dat geldt zowel voor Hugo als voor een Gustaf Nilsson. Dan merk je dat zij ook de overwinning over de streep willen trekken." Hayen is ook tevreden met de reactie van Vetlesen op de hele situatie. "Al bij al is hij daar goed mee omgegaan. Je weet dat spelers nooit tevreden zijn als ze op de bank zitten of geen kansen krijgen."

Iedereen wil uiteraard op dat veld staan als voetballer. "Het advies dat wij altijd meegegeven hebben, is dat ze ook voor zichzelf keihard moeten blijven werken. Zodat ze elke kans die ze krijgen ook kunnen benutten. Dat advies heeft hij goed opgevolgd", geeft Hayen Vetlesen een compliment. "Deze prestatie is daar een gevolg van."

