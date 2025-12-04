Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Zulte Waregem is er niet in geslaagd om de kwartfinales van de Beker van België te bereiken. Het zag er nochtans lange tijd zeker niet slecht uit, maar uiteindelijk ging Union SG er toch nog op en over. En zo bleef Jelle Vossen achter met een wrang gevoel.

Sven Vandenbroeck roteerde er woensdagavond op los. Enkel Brent Gabriël, Laurent Lemoine, Anton Tanghe en Thomas Claes bleven staan in vergelijking met de match tegen Cercle Brugge. En zo kreeg ook Jelle Vossen nog eens een basisplaats.

Gemiste kans(en) voor Zulte Waregem

"We gaan de rust in met een voorsprong tegen een Union SG dat weinig kansen had tegen ons compact blok. We hadden er veel vertrouwen in dat we voor een stunt konden zorgen", aldus de aanvaller in een reactie na de match.

"Na de gelijkmaker werd het overleven voor ons. We hebben na de 1-1 op de counter nog een paar kansen gehad, maar we hebben het niet kunnen afwerken jammer genoeg. Het is pijnlijk om hier te verliezen", beseft hij.

Wrang gevoel bij Jelle Vossen

“Ik sta hier met een wrang gevoel, zeker. De moeilijkste wedstrijd kwam voor ons uit de trommel. En toch zat er zeker meer in voor ons. Ik ben evenwel trots op de ploeg, want we hebben gevochten voor elkaar. En nu moeten we de knop snel omdraaien.

Lees ook... Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama›"Het was leuk om nog eens te starten, maar ik was liever doorgegaan naar de kwartfinales. De focus gaat nu op de competitie. Dit weekend moeten we er opnieuw staan, dus we moeten nu recupereren voor het duel tegen OH Leuven."