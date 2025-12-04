Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Union SG heeft lang naar zijn spel moeten zoeken voordat het de bovenhand nam tegen Zulte Waregem. David Hubert was tevreden over de manier waarop zijn spelers reageerden op het veld.

Om een derby-nederlaag te verwerken, is op achterstand komen tegen Zulte Waregem door iets wat normaal je sterkste wapen is, stilstaande fases, niet meteen ideaal. Union kreeg dan ook een tik te verwerken voordat het zijn spel terugvond.

"Zulte Waregem kwam hier met een duidelijk plan, en het scenario verliep perfect voor hen. Hun doelpunt viel op de eerste corner, dat gaf ons meteen een klap. We waren wat te laat in onze acties. Onze balcirculatie was te traag", erkende David Hubert op de persconferentie.

De reactie volgde, maar wel pas later dan gehoopt

"Het einde van de eerste helft was al anders. We begonnen eindelijk sneller te spelen en vonden de juiste momenten om te versnellen. Daar hebben we in de rust extra op gedrukt. En daarna speelden de jongens veel beter. Door de druk die we zetten op hun verdediging, creëerden we voldoende kansen."

Vooral de tweede helft kon hem bekoren. "Als je kijkt naar het laatste halfuur op Anderlecht, kregen we tegen Zulte Waregem dezelfde uitdaging. In het Lotto Park haastten we ons te veel. Nu hadden we het geduld om de opening te vinden. Maar wel met het juiste tempo: geduld betekent niet dat je zo traag moet spelen als in de eerste helft."

Hubert wil het drukke programma niet als excuus gebruiken. "Het is waar dat het kalender zwaar is, maar als we hier staan, is dat omdat er uitstekend werk geleverd is. Daar moet je niet op neerkijken. Moeilijkere matchen zullen er zijn, moeilijke momenten in komende wedstrijden ook. Maar je moet erdoorheen en blijven antwoorden zoals we nu gedaan hebben."