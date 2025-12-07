Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK

Kinesist van Kevin De Bruyne heeft duidelijke boodschap over WK
Foto: © photonews

De Antwerpse kinesitherapeut Bert Driesen begeleidt Kevin De Bruyne bij zijn herstel na een hamstringoperatie. Het doel is duidelijk: de middenvelder speelklaar krijgen voor het komende wereldkampioenschap.

Blessure en revalidatieproces

De Bruyne liep eind oktober een scheur op in de hamstrings tijdens een wedstrijd tegen Inter. Na een ingreep in AZ Monica startte hij zijn revalidatie bij Move to Cure. “Toen ik hem naar de hamstrings zag grijpen, vermoedde ik wel dat hij bij ons zou terechtkomen”, klinkt het bij Bert Driesen in Het Nieuwsblad.

Driesen licht toe dat de eerste zes weken na de operatie zonder belasting verlopen. Daarna volgt een fase waarin kracht en flexibiliteit worden opgebouwd. Pas wanneer dat in orde is, kan De Bruyne opnieuw lopen en later het veld betreden.

Geen exacte datum

Een concrete datum voor volledige fitheid geeft Driesen niet. “Dat is niet belangrijk. Kevin zal klaar zijn voor het WK voetbal en een goed toernooi spelen. Net als Romelu, trouwens. Er is nog tijd genoeg.” Daarmee benadrukt hij dat het herstelproces voorrang krijgt op deadlines.

Driesen verwijst ook naar Eden Hazard, die zijn carrière twee jaar geleden beëindigde. “Die verhalen zijn bekend. Als staf of begeleider kun je niet altijd alles sturen. We doen wat mogelijk is, maar uiteindelijk ligt niet alles in onze handen.”

Blessure geen voordeel

Tot slot wil Driesen een misvatting rechtzetten. “Een blessure is nooit een voordeel”, is hij resoluut. Volgens hem is het beter wanneer een speler een volledig seizoen in vorm kan doortrekken naar een toernooi. Voor De Bruyne betekent dit dat het ideaal zou zijn geweest om het hele jaar actief te blijven, al is Driesen overtuigd dat hij klaar zal zijn voor het WK.

