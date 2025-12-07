Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

Lorenz Lomme
Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten
Jean Butez maakte ooit het mooie weer bij Antwerp, maar speelt nu voor Como. Hij profiteert van de goede vorm van zijn ploeg, die de revelatie is van het seizoen in de Serie A.

Dit weekend leed Como een zware nederlaag op het veld van Inter (4-0), maar dat doet niets af aan de goede start van het seizoen van de ploeg. Coach Cesc Fabregas heeft een uiterst interessant elftal samengesteld, dat voor de nederlaag tegen Inter slechts één keer had verloren.

Como heeft gemiddeld ongeveer 60% balbezit en had slechts 7 doelpunten tegen gekregen in 13 wedstrijden voor de nederlaag in San Siro. Jean Butez heeft daar een groot aandeel in, want hij miste dit seizoen nog geen minuut.

De 30-jarige keeper vertrok via de achterdeur bij Antwerp, na zes maanden in de schaduw van Senne Lammens te hebben gestaan. Nu is hij op het hoogtepunt van zijn kunnen: met 86,4% gestopte schoten had hij voor dit weekend niet alleen het beste percentage in de Serie A, maar ook in de grote Europese competities.

Mag Butez dromen van het WK?

"Zijn progressie is exponentieel. Hij heeft aan moed, leiderschap en efficiëntie gewonnen. De verdienste gaat naar de staf, maar ook en vooral naar hemzelf, zijn professionaliteit en zijn toewijding", legt Carlalberto Ludi, sportief directeur van Como, uit in een interview met de Franse krant L'Equipe.

Butez mag zo misschien wel dromen van het WK met Frankrijk. "Aangezien Butez nog niet op de voorlopige selectielijst staat, is de Franse nationale ploeg nog niet aan de orde. Maar in dit tempo zouden Didier Deschamps en zijn staf wel eens van gedachten kunnen veranderen", schrijft L'Equipe.

