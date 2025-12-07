Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

De naam Alfred Schreuder brengt mooie herinneringen naar boven bij Club Brugge. De Nederlander kende succes met Blauw-zwart, maar kiest nu voor een uitdaging van een heel ander kaliber.

Schreuder kwam in 2022 over van FC Barcelona. Daar was hij assistent-coach geweest van Ronald Koeman, in een periode waarin het Barça niet echt goed verging.

Schreuder liet zich in zijn korte periode in Brugge gelden en loodste de Bruggelingen met realistisch voetbal naar de titel. Het leverde hem een mooie transfer op naar Ajax, maar daar hield hij het slechts 26 wedstrijden uit.

Schreuder trekt opnieuw naar het Midden-Oosten

Daarna zocht hij exotischer oorden op. Hij ging aan de slag bij Al-Ain en daarna Al-Nasr, de huidige club van wereldster Cristiano Ronaldo. En ook nu gaat Schreuder in op de lokroep van het Midden-Oosten, want hij tekende een contract bij het Saoedische Al-Diriyah.

Een opmerkelijke keuze omdat, Al-Diriyah aan de slag is in de tweede klasse en dus zeker geen grootheid is in het Saoedische voetbal. "Je bent op de plek waar kampioenen worden geboren. Welkom Alfred", schrijft de club op X.

Al-Diriyah is momenteel vierde in de Saoedische tweede klasse met 21 punten uit tien gespeelde wedstrijden. Afwachten of Schreuder er de promotie kan afdwingen en zich er onsterfelijk kan maken.