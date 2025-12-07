'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

Sint-Truiden zette de Jupiler Pro League gisteren in lichterlaaie door nu ook de scalp te pakken van Club Brugge. Ondertussen mag een ex-speler van de Kanaries hopen op een nieuwe transfer.

De naam Takehiro Tomiyasu doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen als u het Belgische voetbal van dichtbij volgt. De Japanner - 27 ondertussen - kwam van 2018 tot 2019 uit voor STVV.

Daarin was Tomiyasu goed voor 41 duels en één goal. De verdediger maakte indruk met zijn defensieve kwaliteiten en koppelde daar ook goede voeten aan. Dat was het buitenland niet ontgaan.

Tomiyasu naar de Eredivisie?

Tomiyasu verkaste in 2019 naar Bologna. Dat had maar liefst 7 miljoen euro veil voor de speler, een stevig bedrag naar Truiense normen. Ook in Italië maakte hij indruk, waarna Arsenal hem in 2021 kwam halen voor 18,6 miljoen euro.

Bij de Gunners kende hij echter veel blessureleed - vooral aan de knie -, waardoor zijn contract in 2024 in onderling overleg ontbonden werd. Zo kon hij zich volop focussen op zijn herstel. Tomiyasu heeft ondertussen nog altijd geen nieuwe club, maar Voetbal International schrijft nu dat Ajax op de verdediger aast. De Amsterdammers zien de speler als een "buitenkans" in hun zoektocht naar nieuwe backs.

Het feit dat Tomiyasu op beide flanken kan spelen, is bovendien een aantrekkelijk gegeven voor de Ajacieden. Tomiyasu zet ondertussen naar verluidt grote stappen in zijn comeback, al heeft hij groepstraining nodig om helemaal terug te komen volgens VI. Hij wil zich ook in de kijker spelen voor het komende WK. Afwachten of dat bij Ajax zal gebeuren.