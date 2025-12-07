Kentering lijkt ingezet voor Antwerp; En nu richting top 6 meneer Oosting?

Hoe er op één week tijd veel kan verschillen in het voetbal. Twee weken geleden stond Antwerp nog bijna laatste, momenteel staan ze op amper 4 punten van Play Off 1. Racing Genk werd bij de opening van de nieuwe tribune alvast helemaal overklast en met 3-0 opzij gezet.

Mooie avond

Het was iets waar de club al jaren naar uit keek, de opening van de nieuwe tribune. En dat enthousiaste voelde je op het veld. Antwerp zocht meteen de hoge druk op en Genk had geen antworod klaar; Het zorgde voor een snelle 2-0 voorsprong in een wedstrijd waarbij de Great Old eigenlijk niet meer in de problemen kwam.

"Hoe we starten na een intensieve midweekwedstrijd...", is Antwerp-trainer Joseph Oosting meteen enthousiast op de persconferentie. "Vol enthousiasme, scherp en met een plan om de tegenstander meteen vol onder druk te zetten bij balverlies. Het was een hele mooie avond voor de club."

Officieel leidt Oosting nog geen week de trainingen als T1 bij Antwerp, maar toch heeft hij er naar eigen zeggen al wel enkele automatismen in geslepen. "Dat je die blauwdrukken terugziet op het veld is fantastisch. En geloof me, dat is zeker niet altijd het geval."

Voetjes op de grond

En zo staat Antwerp na enkele lastige maanden waarin er bijna 3 maand niet gewonnen werd plots op amper 4 punten van play off 1. Maar de ambitie om in die top 6 te raken, spreekt Oosting niet uit. "Persoonlijk is het mijn ambitie om prizjen te pakken met Antwerp maar je moet wel realistisch zijn."

"Laat ons met onze beide voetjes op de grond blijven", loopt hij niet van stapel. "Ik ben hier een week en heb er nog met niemand over gesproken dat we dat als doel zouden zetten. De manier van voetballen en druk zetten staat voorop. Die moet ons helpen om uit de moeilijke situatie waar we in verzeild raakten te komen. En verder zien we wel", besluit de Nederlander.