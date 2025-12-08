Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Arthur Vermeeren is opnieuw in België. De Rode Duivel neemt het dinsdagavond met Olympique Marseille op tegen Union SG. En de Fransen zullen de Belgische landskampioen niét onderschatten.

Union SG ontvangt dinsdagavond Olympique Marseille in het Lotto Park van RSC Anderlecht. Beide teams tellen zes punten. We moeten er dus geen tekening bij maken: de wedstrijd is cruciaal in het teken van een Europese lente.

Al hebben de Fransen een geheim wapen. Met Arthur Vermeeren loopt er bij l'OM een speler rond die Union héél goed kent. Wat heeft zesvoudig Rode Duivel zijn coach en ploeggenoten verteld over de Belgische landskampioen?

Of ik ook iets aan de coach heb gezegd over Union SG? Hij weet zelf wel waar hij mee bezig is

"Ik heb mijn ploegmaats enkele zaken verteld over Union", steekt Vermeeren zijn bijdrage niet onder stoelen of banken in Het Laatste Nieuws. "Of ik ook iets aan de coach heb gezegd? Hij weet zelf wel waar hij mee bezig is."

"We weten dat we Union absoluut niet mogen onderschatten", aldus de 20-jarige middenvelder. "Ik ken hun kwaliteiten. Ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld en staan er altijd. Zelfs in een mindere wedstrijd kan Union een resultaat spelen."

Voetballen op Belgische bodem

Vermeeren kijkt er alvast naar uit om nog eens op Belgische bodem te voetballen. "Het is altijd fijn om in België te zijn. En het is extra leuk om hier een wedstrijd te spelen. Zo kunnen vrienden en familie ook komen kijken."