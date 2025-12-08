Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Vermeeren is opnieuw in België. De Rode Duivel neemt het dinsdagavond met Olympique Marseille op tegen Union SG. En de Fransen zullen de Belgische landskampioen niét onderschatten.

Union SG ontvangt dinsdagavond Olympique Marseille in het Lotto Park van RSC Anderlecht. Beide teams tellen zes punten. We moeten er dus geen tekening bij maken: de wedstrijd is cruciaal in het teken van een Europese lente.

Al hebben de Fransen een geheim wapen. Met Arthur Vermeeren loopt er bij l'OM een speler rond die Union héél goed kent. Wat heeft zesvoudig Rode Duivel zijn coach en ploeggenoten verteld over de Belgische landskampioen? 

Of ik ook iets aan de coach heb gezegd over Union SG? Hij weet zelf wel waar hij mee bezig is

Arthur Vermeeren

"Ik heb mijn ploegmaats enkele zaken verteld over Union", steekt Vermeeren zijn bijdrage niet onder stoelen of banken in Het Laatste Nieuws. "Of ik ook iets aan de coach heb gezegd? Hij weet zelf wel waar hij mee bezig is."

"We weten dat we Union absoluut niet mogen onderschatten", aldus de 20-jarige middenvelder. "Ik ken hun kwaliteiten. Ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld en staan er altijd. Zelfs in een mindere wedstrijd kan Union een resultaat spelen."

Voetballen op Belgische bodem

Lees ook... Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken
Vermeeren kijkt er alvast naar uit om nog eens op Belgische bodem te voetballen. "Het is altijd fijn om in België te zijn. En het is extra leuk om hier een wedstrijd te spelen. Zo kunnen vrienden en familie ook komen kijken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (09/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Marseille
Union SG
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

23:00
Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

17:21
David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

16:01
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
1
Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
1
'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

21:20
Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

21:00
Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

20:20
Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

19:20
Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

20:00
4
Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

18:40
Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

19:40
4
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

14:00
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

17:00
200
Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

18:20
27
'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

12:05
11
"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

17:40
44
'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

18:00
1
Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

16:30
Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

15:31
4
Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

14:40
1
'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

15:00
1
Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

14:20
1
Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

13:30
4
Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

13:00
6
"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

12:40
1
🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

12:21
KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren" Reactie

KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren"

11:30
8
En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

11:41
5
Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

11:00
Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

11:20
2
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

11:10
3
'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

10:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 09/12 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 09/12 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 09/12 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 09/12 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 09/12 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 09/12 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 09/12 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 09/12 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 09/12 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 10/12 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" FCBalto FCBalto over Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal FCBalto FCBalto over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil Jerre76 Jerre76 over Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen Don Doumbia Don Doumbia over Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters Stefaan_82 Stefaan_82 over "Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge Kielse trots Kielse trots over Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Star.CSR Star.CSR over 'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved