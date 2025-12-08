Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

Real Madrid beslist de komende uren over het lot van Xabi Alonso. De verdeeldheid in de bestuurskamer is enorm.

Real Madrid verloor zondagavond in het eigen Estadio Santiago Bernabeu met 0-2 van Celta de Vigo. De sportieve resultaten zijn al enkele weken in dalende lijn.

De Koninklijke had een comfortabele voorsprong in La Liga, maar die is ondertussen helemaal weg. Meer zelfs: de achterstand op FC Barcelona is gegroeid tot vier punten. 

Intern overleg duurt uren en uren

El Mundo Deportivo weet dat het intern overleg na de nederlaag zondagavond tot in de vroege uurtjes heeft geduurd. Momenteel zitten de Madrileense bestuursleden opnieuw samen om over het lot van Xabi Alonso te beslissen. 

Niet alleen de sportieve resultaten, maar ook de kleedkamer helpt Alonso niet vooruit. Zo is het geen geheim dat de coach niet door één deur kan met Vinicius Junior. 

Potentiële opvolgers staan klaar


De verdeeldheid binnen de Madrileense bestuurskamer is groot. Er lekken zelfs al namen uit van potentiële opvolgers: Jürgen Klopp of… Zinedine Zidane om tot komende zomer de meubelen te redden.
 

