'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

Kasper Schmeichel speelt na een avontuur in ons land intussen in Schotland bij Celtic Glasgow. Daar liep hij een zware blessure op. Een ex-keeper van Club Brugge wordt nu naar voren geschoven als mogelijke vervanger.

Schmeichel ondervindt last van een zware blessure aan de schouder en moet naar eigen zeggen twee keer geopereerd worden. Hij zou tien tot twaalf maanden moeten revalideren.

Op z'n 39ste is dat een zware klap voor de ex-doelman van Anderlecht, die sinds 22 februari niet meer in actie kwam. Schmeichel speelde van september 2023 tot midden 2024 voor paars-wit, dat hem transfervrij overgenomen had van het Franse OGC Nice.

Bekende naam uit JPL als vervanger?

Ondertussen moet Celtic op zoek naar een nieuwe doelman. Daily Record schuift daarbij een naam naar voren met een verleden in de Jupiler Pro League.

Volgens de Britse krant zou Mathew Ryan (33) weleens een optie kunnen zijn. De Australiër werd in het verleden al in verband gebracht met een overstap naar Celtic, maar concreet werd het nooit.



Ryan speelt tegenwoordig voor het Spaanse Levante, maar we kennen hem uiteraard vooral van zijn periode bij Club Brugge (2013-2015) en in mindere mate bij KRC Genk (2017). Met blauw-zwart won hij één beker. Bij Levante heeft hij nog een contract tot het einde van dit seizoen, met optie op een bijkomend jaar.