Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

STVV is bijzonder goed bezig dit seizoen. Het kan op de slotspeeldag tegen Union SG nog een keertje laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Ook de analisten zijn week in, week uit meer en meer onder de indruk aan het raken. Met recht en reden?

“Wouter Vrancken is naast Fred Vanderbiest mijn andere trainer van het jaar. 36 procent balbezit voor KRC Genk afgelopen weekend en dat is gezien de gemiddeldes over het hele seizoen toch ongelooflijk. Ze speelden compact en wat lager ook", aldus Peter Vandenbempt.

STVV de derde hond in het kegelspel van Club Brugge en Union SG?

“Maar goed, dat is het respect dat STVV en Wouter Vrancken hebben afgedwongen. Met hun resultaten, met hun prestaties dit seizoen. Met hun uitstekende voetbal ook, waardoor Genk in functie van STVV en het resultaat hun principes even aan de kant schuift.”

“STVV had te weinig ideeën, creativiteit en stootkracht, net als op Antwerp dat dezelfde tactiek hanteerde. Daardoor konden ze alles bij elkaar maar één bal tussen de palen krijgen ondanks al hun balbezit, dat is te weinig.”

Kan STVV een woordje meepraten in het titeldebat?

“STVV heeft in de derby gevoetbald als de topploeg. Het mag apetrots zijn en het was ondanks een 0 op 6 eigenlijk twee keer de betere in de Limburgse derby. Zondag krijgen ze een mooie affiche tegen Union SG", is hij duidelijk in Vandenbempt.



“Wie weet maken ze er een statement met oog op de titelstrijd, maar het is alvast een mooie affiche. Een keertje proefdraaien op Stayen, een soort van prelude op de Champions’ Play-offs.” Zondagavond weten we meer over hoe hoog STVV misschien mag mikken.