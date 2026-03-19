Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

STVV is bijzonder goed bezig dit seizoen. Het kan op de slotspeeldag tegen Union SG nog een keertje laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Ook de analisten zijn week in, week uit meer en meer onder de indruk aan het raken. Met recht en reden?

Wouter Vrancken is naast Fred Vanderbiest mijn andere trainer van het jaar. 36 procent balbezit voor KRC Genk afgelopen weekend en dat is gezien de gemiddeldes over het hele seizoen toch ongelooflijk. Ze speelden compact en wat lager ook", aldus Peter Vandenbempt.

STVV de derde hond in het kegelspel van Club Brugge en Union SG?

“Maar goed, dat is het respect dat STVV en Wouter Vrancken hebben afgedwongen. Met hun resultaten, met hun prestaties dit seizoen. Met hun uitstekende voetbal ook, waardoor Genk in functie van STVV en het resultaat hun principes even aan de kant schuift.”

“STVV had te weinig ideeën, creativiteit en stootkracht, net als op Antwerp dat dezelfde tactiek hanteerde. Daardoor konden ze alles bij elkaar maar één bal tussen de palen krijgen ondanks al hun balbezit, dat is te weinig.”

Kan STVV een woordje meepraten in het titeldebat?

“STVV heeft in de derby gevoetbald als de topploeg. Het mag apetrots zijn en het was ondanks een 0 op 6 eigenlijk twee keer de betere in de Limburgse derby. Zondag krijgen ze een mooie affiche tegen Union SG", is hij duidelijk in Vandenbempt.


“Wie weet maken ze er een statement met oog op de titelstrijd, maar het is alvast een mooie affiche. Een keertje proefdraaien op Stayen, een soort van prelude op de Champions’ Play-offs.” Zondagavond weten we meer over hoe hoog STVV misschien mag mikken.

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

Niet enkel de Belgen in crisis

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

