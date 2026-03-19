Niet enkel de Belgen in crisis

Hij speelde al bij de Franse U21 net nadat hij 18 werd, maar nu heeft Kader Meïté ervoor gekozen om Ivoorkust te vertegenwoordigen, twee maanden na zijn transfer naar Al-Hilal. België is zo niet het enige land dat binationale talenten ziet wegvallen.

De voorbije jaren kozen meerdere jonge spelers die in België werden opgeleid ervoor om een andere nationale ploeg te vertegenwoordigen. De voorbeelden zijn talrijk: Noah Sadiki, Chemsdine Talbi of ook Ismaël Baouf, die voor het eerst werd opgeroepen bij Marokko.

Steeds meer spelers kiezen voor een ander land

België is echter niet het enige land dat hiermee te maken krijgt: ook onze Franse buren hebben nu officieel een 'binationaal' talent verloren, waarop ze nochtans sterk hadden ingezet. Het gaat om Kader Meïté.

Kader Meïté werd op zijn 18de al doorgeschoven naar de Franse U21, maar hij heeft gekozen om voor Ivoorkust, zijn land van herkomst, uit te komen. Die beslissing volgt twee maanden na zijn transfer van Stade Rennais naar Al-Hilal voor 30 miljoen euro.

Geboren nabij Parijs: Kader Meïté zal Ivoorkust vertegenwoordigen

Volgens onze collega’s van L’Équipe zal Kader Meïté voor deze interlandperiode overigens nog niet in de A-kern van de Olifanten zitten: de beslissing bereikte de Ivoriaanse bond te laat om hem al te kunnen oproepen.


De spits, geboren in de Parijse voorsteden, die in oktober 19 wordt, komt deze maartbreak dus uit voor de Ivoriaanse U21. Daarna kan hij mikken op een selectie voor het WK. In de groepsfase nemen de Ivorianen het dan op tegen Ecuador, Duitsland en Curaçao.

17:44
Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

