Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Mathias Schils speelde ooit voor STVV, Lommel en Lokeren, maar verdient zijn brood tegenwoordig bij Lyra-Lierse. Daar viert hij nu een bijzondere mijlpaal.

Schils (32) stroomde ooit vanuit de jeugd van STVV door naar het eerste elftal. In 2016 trok hij naar Lommel om daarna uit te komen voor SC Cambuur, KMSK Deinze, Lokeren-Temse en Lyra-Lierse. Hij werd eerst uitgeleend aan die laatste club, maar staat er sinds 2023 definitief onder contract.

De samenwerking bevalt beide partijen blijkbaar, want ondertussen speelde Schils 100 wedstrijden voor Lyra-Lierse. Dat schreef de club zelf op haar sociale media na de verloren wedstrijd tegen Sporting Hasselt (4-2).

Blessures, maar ook veel hoogtepunten

"Tijdens corona zat ik nog bij Deinze en Lokeren", vertelt Schils aan Het Laatste Nieuws. "Ik voelde dat ik bij die laatste club minder kansen kreeg en werd aanvankelijk een jaar uitgeleend aan Lyra-Lierse."

"Het was een mooie uitweg die zodanig meeviel dat ik intussen al vier jaar bij de club ben. Honderd matchen? Het is een mooi bewijs dat beide partijen zich goed voelen." Schils kreeg bij Lyra-Lierse al af te rekenen met de nodige blessures, maar mocht er ook hoogtepunten vieren, zoals de promotie naar de eerste afdeling.

"Die promotie was uiteraard een hoogtepunt, maar ik denk ook met veel plezier terug aan de bekermatch tegen Standard op Sclessin", zegt hij. "Dat was voor iedereen binnen de club toch ook wel een uniek moment. Vergeet ook niet dat we in die periode verhuisden naar het nieuwe stadion." En nu op naar een volgende mijlpaal?



