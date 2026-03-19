Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Club NXT staat meer dan ooit in the picture nu ze de Final Four van de Youth League hebben bereikt. En uiteraard zijn er spelers waarvan verwacht wordt dat ze gaan doorbreken. Eén daarvan is de 16-jarige Tian Nia Koren, een uitzonderlijk geval bij de jeugd van Club.

Uitzonderlijk op meerdere gebieden. Voetbaltechnisch staat de Sloveen immers al bekend als één van de grootste talenten van zijn land. Maar ook omdat Club maar liefst 1,2 miljoen euro voor hem neertelde, wat zeker niet hun gewoonte is voor een toen 15-jarige. De verwachtingen zijn dan ook torenhoog.

Club Brugge betaalde 1,2 miljoen euro voor hem

In de Challenger Pro League is het dit seizoen wel duidelijk geworden dat hij nog aan 'body' moet winnen, maar tegen zijn leeftijdsgenoten in de Youth League laat hij wel zien waarom Club hem per se wilde halen.

Zijn indrukwekkende statistieken spreken voor zich. Op 14-jarige leeftijd scoorde Koren al meer dan 30 doelpunten in één seizoen bij de U17 van NK Maribor.

Het talent van Koren bleef niet onopgemerkt. Europese grootmachten zoals Bayern München, Ajax en PSV toonden interesse, maar hij koos bewust voor het project bij Club Brugge. De club ziet hem dan ook als een toekomstige spil in de A-kern.

Speciaal en uitzonderlijk

Bij Club NXT, het opleidingsproject van Club Brugge, maakt Koren nu al indruk. Ondanks zijn jonge leeftijd combineert hij snelheid, een verfijnde balbehandeling en scorend vermogen. Kenners omschrijven hem als “speciaal en uitzonderlijk”, een jongen die het niveau van oudere spelers binnenkort probleemloos aankan.





Koren voelt zich het best als aanvallende middenvelder, vaak opererend als klassieke nummer 10 of vanuit de linkerzone. Daar kan hij zijn creativiteit en spelinzicht optimaal benutten. Zijn spel wordt bovendien beïnvloed door zijn achtergrond: hij is de zoon van voormalig Sloveens international Robert Koren.

Ivan Leko nam hem al mee op stage

Het transferbedrag van 1,2 miljoen euro kan, inclusief bonussen, oplopen tot 1,5 miljoen. Een stevige investering voor een 15-jarige, maar Club Brugge heeft eerder bewezen dat dit soort risico’s kunnen uitbetalen. Antonio Nusa volgde bijvoorbeeld een vergelijkbaar traject. Hij mocht in januari zelfs al mee op stage naar Marbella.

Het ultieme doel voor Koren is duidelijk: doorbreken bij Club Brugge en zich vestigen als vaste waarde in het eerste elftal. Zijn snelheid, scorend vermogen en voetbalintelligentie maken hem een van de meest veelbelovende talenten van Europa voor zijn leeftijd.