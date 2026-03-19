Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Zulte Waregem wil komend weekend alsnog de Relegation Play-offs vermijden. Essevee moet dan wel zelf winnen en hopen op gunstige resultaten bij enkele concurrenten. Laurent Lemoine praat over de gemengde gevoelens die ze aan de Gaverbeek hebben.

Essevee stuurde onlangs Sven Vandenbroeck de laan uit. Hij moest het gelag betalen voor de tegenvallende resultaten, ondanks het aanvaardbare spel. Dat ziet ook Laurent Lemoine.

Het ontbreekt Essevee aan efficiëntie

"We zijn volgens mij een van de leukste ploegen om naar te kijken als neutrale voetbalfan", zegt de verdediger bij Het Laatste Nieuws. "Maar het ontbreekt ons aan efficiëntie in beide zestienmeters."

"We wisten natuurlijk dat het wel eens een seizoen met ups and downs kon worden. Sommigen droomden enkele maanden terug van play-off 1, maar je mag niet vergeten dat wij vorig jaar nog in 1B actief waren. Ons doel was en blijft in eerste instantie het behoud."

Zulte Waregem moet nu hopen op hulp van buitenaf. "Dat is jammer, maar we moeten alleen naar onszelf kijken", aldus Lemoine. "We mogen niet bezig zijn met wat er op de andere velden gebeurt. In de pauze mag niemand iets weten. Tijdens de titelmatch was dat ook het geval."



Essevee telt 29 punten en is 14de. Dat zijn er twee minder dan OH Leuven, de 12de in de stand, en één minder dan nummer 13 La Louvière. Cercle (15de, 28 punten) is veroordeeld tot de Relegation Play-offs.