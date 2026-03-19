Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 816

Zulte Waregem wil komend weekend alsnog de Relegation Play-offs vermijden. Essevee moet dan wel zelf winnen en hopen op gunstige resultaten bij enkele concurrenten. Laurent Lemoine praat over de gemengde gevoelens die ze aan de Gaverbeek hebben.

Essevee stuurde onlangs Sven Vandenbroeck de laan uit. Hij moest het gelag betalen voor de tegenvallende resultaten, ondanks het aanvaardbare spel. Dat ziet ook Laurent Lemoine.

Het ontbreekt Essevee aan efficiëntie

"We zijn volgens mij een van de leukste ploegen om naar te kijken als neutrale voetbalfan", zegt de verdediger bij Het Laatste Nieuws. "Maar het ontbreekt ons aan efficiëntie in beide zestienmeters."

"We wisten natuurlijk dat het wel eens een seizoen met ups and downs kon worden. Sommigen droomden enkele maanden terug van play-off 1, maar je mag niet vergeten dat wij vorig jaar nog in 1B actief waren. Ons doel was en blijft in eerste instantie het behoud."

Zulte Waregem moet nu hopen op hulp van buitenaf. "Dat is jammer, maar we moeten alleen naar onszelf kijken", aldus Lemoine. "We mogen niet bezig zijn met wat er op de andere velden gebeurt. In de pauze mag niemand iets weten. Tijdens de titelmatch was dat ook het geval."


Essevee telt 29 punten en is 14de. Dat zijn er twee minder dan OH Leuven, de 12de in de stand, en één minder dan nummer 13 La Louvière. Cercle (15de, 28 punten) is veroordeeld tot de Relegation Play-offs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Laurent Lemoine

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa Vital Verheyen Vital Verheyen over Freiburg - KRC Genk: 5-1 Dirk1897 Dirk1897 over Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Real09 Real09 over Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Wezzebezze Wezzebezze over Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois Porthos Porthos over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Wezzebezze Wezzebezze over Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved