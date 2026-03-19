Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Er zit een haar in de boter in Lokeren. De relatie tussen de Waaslanders en hun fans is vertroebeld. De club komt nu met een opvallend statement.

We schreven al dat de fans van Lokeren ermee dreigen om de volgende wedstrijden van hun club te boycotten. Ze boycotten eerder al het duel tegen Jong KAA Gent uit onvrede over de communicatie. Concreet zijn de fans niet opgezet met de manier waarop Lokeren communiceert over een mogelijke overname van de club. De Waaslanders richten zich op hun website nu tot de eigen achterban.

"De voorbije dagen en weken circuleren er op sociale media verschillende berichten en oproepen waarin supporters worden aangemoedigd om de wedstrijden van onze club te boycotten", klinkt het onder meer. "Daarnaast worden er ook uitspraken en beschuldigingen geuit die bij velen vragen en ongerustheid oproepen."

De naam supprter onwaardig

"Helaas stellen wij vast dat deze verhalen, uitspraken en beschuldigingen komen uit de mond van mensen die in het verleden heel wat kansen in onze club hebben gekregen, maar die helaas niet hebben geleid tot positieve resultaten." Lokeren geeft vervolgens meer duiding over een dossier met een "potentiële lokale investeerder".

In het najaar van 2025 werden daar gesprekken mee gevoerd, maar de club brak de onderhandelingen zelf af. "Na analyse, van de voortellen en gesprekken, werd besloten dat dit voor Sporting Lokeren actueel geen voldoende meerwaarde brengt. Het voorstel was op vele vlakken bijzonder vaag: de lokale investeerders bleven onbekend, de aan te stellen bestuurders werden niet bekendgemaakt en het plan werd ook strategisch niet onderbouwd."

"De club betreurt dan ook dat de betrokken “investeerder” nu op andere manier probeert om Sporting Lokeren te destabiliseren. Wie oproept om de club niet te steunen is de naam supporter onwaardig. De club, de medewerkers, de vrijwillers en de jeugd die wel nog elke dag fier de wit-zwart-gele kleuren in hun hart dragen, verdienen dit niet. In het voetbal speel je de bal, niet de man. Wie dat wel doet, riskeert de rode kaart !"





