Lorenz Lomme
Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans
Er zit een haar in de boter in Lokeren. De relatie tussen de Waaslanders en hun fans is vertroebeld. De club komt nu met een opvallend statement.

We schreven al dat de fans van Lokeren ermee dreigen om de volgende wedstrijden van hun club te boycotten. Ze boycotten eerder al het duel tegen Jong KAA Gent uit onvrede over de communicatie. Concreet zijn de fans niet opgezet met de manier waarop Lokeren communiceert over een mogelijke overname van de club. De Waaslanders richten zich op hun website nu tot de eigen achterban.

"De voorbije dagen en weken circuleren er op sociale media verschillende berichten en oproepen waarin supporters worden aangemoedigd om de wedstrijden van onze club te boycotten", klinkt het onder meer. "Daarnaast worden er ook uitspraken en beschuldigingen geuit die bij velen vragen en ongerustheid oproepen."

De naam supprter onwaardig

"Helaas stellen wij vast dat deze verhalen, uitspraken en beschuldigingen komen uit de mond van mensen die in het verleden heel wat kansen in onze club hebben gekregen, maar die helaas niet hebben geleid tot positieve resultaten." Lokeren geeft vervolgens meer duiding over een dossier met een "potentiële lokale investeerder".

In het najaar van 2025 werden daar gesprekken mee gevoerd, maar de club brak de onderhandelingen zelf af. "Na analyse, van de voortellen en gesprekken, werd besloten dat dit voor Sporting Lokeren actueel geen voldoende meerwaarde brengt. Het voorstel was op vele vlakken bijzonder vaag: de lokale investeerders bleven onbekend, de aan te stellen bestuurders werden niet bekendgemaakt en het plan werd ook strategisch niet onderbouwd."

"De club betreurt dan ook dat de betrokken “investeerder” nu op andere manier probeert om Sporting Lokeren te destabiliseren. Wie oproept om de club niet te steunen is de naam supporter onwaardig.  De club, de medewerkers, de vrijwillers en de jeugd die wel nog elke dag fier de wit-zwart-gele kleuren in hun hart dragen, verdienen dit niet. In het voetbal speel je de bal, niet de man. Wie dat wel doet, riskeert de rode kaart !"

Het volledige statement van Lokeren kunt u hier lezen.

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

23:00
SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

22:30
Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

22:00
1
Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

21:40
Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

21:28
Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

20:10
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

20:36
Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

21:00
OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

20:45
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie"

20:40
2
Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

20:20
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

19:40
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

19:20
DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

19:00
2
Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

18:40
Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

18:20
Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

18:00
1
Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

17:50
Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

17:40
1
Niet enkel de Belgen in crisis

Niet enkel de Belgen in crisis

17:20
"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

17:00
'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

16:30
3
Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

16:00
6
DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

15:30
🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

15:00
1
Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden"

14:40
24
Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

14:20
1
Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

14:00
Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

13:40
9
Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

13:20
Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

13:00
1
Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40
Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

12:20
1
Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

12:00

Sv1978 Sv1978 over Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa Vital Verheyen Vital Verheyen over Freiburg - KRC Genk: 5-1 Dirk1897 Dirk1897 over Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Real09 Real09 over Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Wezzebezze Wezzebezze over Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois Porthos Porthos over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Wezzebezze Wezzebezze over Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht' Kantine
