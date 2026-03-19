Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Met Patro Eisden-Beerschot staat er vrijdag een mooie affiche op het programma in de Challenger Pro League. Stijn Stijnen lijkt er klaar voor te zijn.

Patro Eisden wil net als Beerschot naar de Jupiler Pro League. Maar zoals het er nu uitziet, zal dat voor de Limburgers via de play-offs moeten gebeuren. Voor Beerschot zijn de tweede plaats en de daaraan verbonden rechtstreekse promotie nog mogelijk.

Voor Radja Nainggolan – die terugkeert uit schorsing – wordt het een bijzondere wedstrijd. De ex-Rode Duivel speelde in de jeugd van Beerschot, maar staat nu in het Patro-kamp. Stijn Stijnen geeft zijn speler alvast wat raad mee.

Van Eenoo tegen zijn ex-ploeg

Maar ook voor Lukas Van Enoo wordt het niet zomaar een wedstrijd. De middenvelder was tot vorig seizoen actief bij Patro, maar maakte afgelopen zomer de overstap naar het Kiel.

"Een waardevolle speler", zegt Stijnen bij Het Laatste Nieuws. "Veel ervaring, veel loopvermogen, altijd aanspeelbaar."

"Vorig seizoen een belangrijke schakel bij ons. We zullen hem warm ontvangen." Dat belooft.