Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

Lorenz Lomme
KV Kortrijk trekt dit weekend naar Royal Francs Borains. De Kerels hoopten er al zeker te kunnen zijn van de promotie, maar het beroep van Seraing steekt daar een stokje voor. Marko Ilic blikt vooruit en heeft een zeer mooie boodschap voor de eigen fans.

De doelman van KV Kortrijk genoot onlangs met volle teugen van de wedstrijd tegen Olympic Charleroi. KVK vierde het 125-jarig bestaan van de club.

"De sfeer was ronduit fantastisch", vertelt Ilic bij Het Laatste Nieuws. "Het werd nog maar eens duidelijk dat KV Kortrijk geen ploeg is om in tweede klasse te spelen."

Kortrijk heeft de beste supporters

"Het was geweldig om daar deel van uit te maken. Wij hebben met voorsprong de beste supporters. Ze steunen me al jaren door dik en dun", voegt Ilic toe.

Voor het sluitstuk wordt het komend weekend een leuk weerzien met ex-coach Yves Vanderhaeghe. Die coacht nu Francs Borains, maar stond in het verleden aan het roer bij Kortrijk.


"Het wordt leuk om hem terug te zien", zegt Ilic daarover. "Vooral het woord ‘grinta’ gebruikte hij graag. (lacht) Yves zal proberen om ons te verslaan, want zij strijden nog volop tegen degradatie. We gaan het dus niet cadeau krijgen, maar wij zijn er klaar voor. Het is ‘money time’."

Meer nieuws

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

23:00
SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

22:30
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie"

20:40
2
Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

21:40
Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

22:00
1
Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

21:45
Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

21:28
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

20:36
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

20:45
Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

20:10
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

20:20
Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

19:40
'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

19:20
DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

19:00
2
Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

18:40
Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

18:20
Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

18:00
1
Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

17:50
Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

17:40
1
Niet enkel de Belgen in crisis

Niet enkel de Belgen in crisis

17:20
"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

17:00
'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

16:30
3
Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

16:00
6
DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

15:30
Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden"

14:40
24
🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

15:00
1
Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

14:20
1
Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

14:00
Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

13:40
9
Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

13:00
1
Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

13:20
Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40
Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

12:20
1
Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

12:00

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20/03 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20/03 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 20/03 Seraing Seraing
KAA Gent KAA Gent 20/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Francs Borains Francs Borains 21/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/03 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 21/03 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/03 Lierse SK Lierse SK

