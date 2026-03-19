Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

KV Kortrijk trekt dit weekend naar Royal Francs Borains. De Kerels hoopten er al zeker te kunnen zijn van de promotie, maar het beroep van Seraing steekt daar een stokje voor. Marko Ilic blikt vooruit en heeft een zeer mooie boodschap voor de eigen fans.

De doelman van KV Kortrijk genoot onlangs met volle teugen van de wedstrijd tegen Olympic Charleroi. KVK vierde het 125-jarig bestaan van de club.

"De sfeer was ronduit fantastisch", vertelt Ilic bij Het Laatste Nieuws. "Het werd nog maar eens duidelijk dat KV Kortrijk geen ploeg is om in tweede klasse te spelen."

Kortrijk heeft de beste supporters

"Het was geweldig om daar deel van uit te maken. Wij hebben met voorsprong de beste supporters. Ze steunen me al jaren door dik en dun", voegt Ilic toe.

Voor het sluitstuk wordt het komend weekend een leuk weerzien met ex-coach Yves Vanderhaeghe. Die coacht nu Francs Borains, maar stond in het verleden aan het roer bij Kortrijk.



"Het wordt leuk om hem terug te zien", zegt Ilic daarover. "Vooral het woord ‘grinta’ gebruikte hij graag. (lacht) Yves zal proberen om ons te verslaan, want zij strijden nog volop tegen degradatie. We gaan het dus niet cadeau krijgen, maar wij zijn er klaar voor. Het is ‘money time’."