Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Het heeft niet mogen zijn voor KRC Genk tegen SC Freiburg. De Limburgers verloren met zware cijfers in hun terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League en zien hun avontuur eindigen. Defensief geklungel luidde de ondergang in.

Genk zat tot 2-1 in de wedstrijd. Het kwam 2-0 achter via Ginter en Matanovic, maar Smets bracht Nicky Hayen en co opnieuw in de wedstrijd met de aansluitingstreffer.

Maar net na de rust sloeg diezelfde Smets aan het blunderen. De verdediger speelde slecht in op zijn doelman en Grifo profiteerde met de 3-1. Freiburg duwde daarna nog door en won uiteindelijk met 5-1.

De fout te veel

"De individuele fout was het breekpunt van onze wedstrijd", wordt Nicky Hayen geciteerd door Sporza. "En dat het kan, heb je vanavond gezien. Normaal gezien mag het niet gebeuren, maar het gebeurde wel."

"Het was misschien de fout te veel. Soms geven we goals op een te kinderlijke manier weg. Dan moest je wedstrijden ondergaan", voegt Hayen toe.

Genk kan zich nu volledig toeleggen op de vaderlandse competitie. Daarin hoopt het dit weekend alsnog een ticket te pakken voor de Champions' Play-offs.