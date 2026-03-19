Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

Lorenz Lomme
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het heeft niet mogen zijn voor KRC Genk tegen SC Freiburg. De Limburgers verloren met zware cijfers in hun terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League en zien hun avontuur eindigen. Defensief geklungel luidde de ondergang in.

Genk zat tot 2-1 in de wedstrijd. Het kwam 2-0 achter via Ginter en Matanovic, maar Smets bracht Nicky Hayen en co opnieuw in de wedstrijd met de aansluitingstreffer.

Maar net na de rust sloeg diezelfde Smets aan het blunderen. De verdediger speelde slecht in op zijn doelman en Grifo profiteerde met de 3-1. Freiburg duwde daarna nog door en won uiteindelijk met 5-1.

De fout te veel

"De individuele fout was het breekpunt van onze wedstrijd", wordt Nicky Hayen geciteerd door Sporza. "En dat het kan, heb je vanavond gezien. Normaal gezien mag het niet gebeuren, maar het gebeurde wel."

"Het was misschien de fout te veel. Soms geven we goals op een te kinderlijke manier weg. Dan moest je wedstrijden ondergaan", voegt Hayen toe.

Genk kan zich nu volledig toeleggen op de vaderlandse competitie. Daarin hoopt het dit weekend alsnog een ticket te pakken voor de Champions' Play-offs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Freiburg
Nicky Hayen

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 4-0 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 5-1 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 2-0 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 3-3 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 4-0 Panathinaikos Panathinaikos

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved