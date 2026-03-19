Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie"

De volledige ontknoping in de Challenger Pro League is nabij. SK Beveren is al kampioen, maar wie pakt het tweede rechtstreekse promotieticket? James Odvart, onze analist en DAZN-commentator voor 1B, heeft er weinig twijfel over.

“Voor mij gaat het in orde komen voor Kortrijk", steekt Odvart van wal. “Ze staan er gewoon het best voor als je alles samenlegt: punten, programma en die match minder.” Volgens hem is dat overschot aan mogelijkheden doorslaggevend in deze fase van het seizoen.

Het programma van Beerschot is aartsmoeilijk

Kortrijk heeft bovendien al een voorsprong van vier punten op Beerschot, wat volgens Odvart een serieuze kloof is met nog vier matchen te spelen. “Vier punten in deze fase, dat is niet niks. Zeker niet als je weet wat er nog aankomt voor Beerschot.”

Het programma van de Antwerpenaren baart hem zorgen. “Dat zijn enkel kleppers: Patro, Lommel en Eupen. Dat zijn geen wedstrijden waar je zomaar even negen op negen pakt. Integendeel, daar ga je punten laten liggen.”

Aan de andere kant ziet hij een veel gunstiger scenario voor Kortrijk. “Thuis tegen Jong Gent en RWDM, dat zijn gewoon matchen die je moet winnen. Als je daar het laat liggen, verdien je die tweede plaats ook niet.”

Ook de verplaatsing naar Beveren biedt volgens hem perspectief. “Beveren speelt niet meer met dezelfde druk of inzet. Dat is het moment om daar als Kortrijk toe te slaan en punten mee te nemen van de Freethiel.”



Beerschot moet perfect rapport halen... En dan nog

Odvart durft zich zelfs vast te pinnen op cijfers. “Ik zie Kortrijk in die laatste vier matchen makkelijk 8 op 12 pakken. Dat moet volstaan als je ziet wat Beerschot nog moet doen.”

Voor de concurrentie is de opdracht volgens hem bijzonder zwaar. “Beerschot moet eigenlijk een perfect rapport halen tegen ploegen die allemaal nog ergens voor spelen. Dat is bijna niet realistisch.”

Zijn conclusie blijft dan ook ongewijzigd en uitgesproken. “Ik zet het op 80-20 voor Kortrijk. En als ze zaterdag winnen op Francs Borains, dan zetten ze een reuzenstap. Dan is het zo goed als binnen.”

